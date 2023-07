Buchen/Hainstadt. (rüb) In der Bürgerfrageviertelstunde warb Arno Scheuermann für das Anliegen der neu gegründeten Bürgerinitiative "Bisam" (Bürgerinitiative See am Mittelbuckel). Ihr Ziel: Die ehemalige Tonabbaugrube in Hainstadt soll als riesiger Wasserspeicher genutzt werden, um den Folgen des Klimawandels und der Trockenheit zu begegnen.

"Wir müssen zunächst die Fakten sammeln",