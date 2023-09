Buchen. (tra) "Es gibt dieses Jahr wieder einen richtigen Schützenmarkt. Punkt." Achim Schubert fasste beim Frühschoppen, den die Schützengesellschaft Buchen traditionell am Schützenmarktdienstag für geladene Gäste abhält, kurz und bündig zusammen, worüber sich alle Besucher gleichermaßen freuen: Es gibt wieder ein großes Festzelt, und nach der "Schützenmärktle"-Zeit hat der Buchener Schützenmarkt wieder zu seiner alten Größe zurückgefunden.

Im "Reichsadler" – dieses Jahr konnte der Frühschoppen aus terminlichen Gründen nicht im "Prinz Carl" stattfinden – blickte Schubert zunächst kurz auf den Schützenmarkt 2022 zurück und richtete ein großes Lob an die "Löwen"-Wirte Boris Oliver und Lukas Gauer: "Das kleinere ,Löwen’-Zelt war hervorragend, und was die ,Löwen’-Wirte innerhalb kurzer Zeit aus dem Boden gestampft haben, hat funktioniert."

Nach dem Frühschoppen stand ein Rundgang über den Schützenmarkt an. Unser Foto zeigt die Stadtkapelle bei einem kleinen Platzkonzert. Foto: Tanja Radan

Dann richtete er den Blick auf den aktuellen 194. Schützenmarkt: "Es sind sowohl langjährige als auch neue Marktbeschicker mit super Geschäften da, die für jeden etwas bieten." Mit dem Autoscooter, dem 36 Meter hohen "Aviator" sowie dem "Night Style" und Kinderfahrgeschäften gäbe es Attraktionen für alle. Hinsichtlich des Marktgeländes werde der Schützenmarkt wieder auf dem Musterplatz sowie am Busbahnhof durchgeführt. Auf den Museumshof habe man verzichtet, da der Weg dorthin für viele zu weit gewesen sei. Was vielen fehlt, ist das Weinzelt. Zudem wird es kein Abschlussfeuerwerk geben: "Wir werden aus Umweltschutzgründen, aus Gründen des Tierschutzes und zudem wegen der Trockenheit auf ein Feuerwerk verzichten", sagte Schubert. "Und das werden wir auch so beibehalten." Es gäbe jedoch Überlegungen hinsichtlich einer Drohnen- oder Lasershow.

Bürgermeister Roland Burger blickte beim Frühschoppen ebenfalls kurz zurück: "Auch in den Corona-Jahren wurde nicht mit der Markttradition gebrochen, sondern die Traditionslinie wurde mit dem ,Schützenmärktle’ weitergeführt", freute sich der Bürgermeister. Sein Dank galt den Ehrenamtlichen der Schützengesellschaft, die den Markt möglich machen und sich organisatorisch, beim Zeltaufbau und in vielen weiteren Bereichen einbrächten. Ein besonderes Dankeschön richtete das Stadtoberhaupt an Marktmeister Frank Helm.

Und im Festzelt wird bekanntlich auch ein hervorragendes Bier ausgeschenkt: Thomas Landwehr von der Distelhäuser Brauerei freute sich, dass es der Schützengesellschaft gelungen war, die Festwirte Alfred und Christian Groll aus Michelstadt zu gewinnen. "Alle großen Veranstalter suchen händeringend nach Festwirten", informierte Landwehr. Der Schützenmarkt sei, so Landwehr weiter, für die Distelhäuser Brauerei "die wichtigste Veranstaltung in der Region".

Der Autoscooter Haas und das Kinderkarussell „Regenbogenland“ sind seit 40 bzw. 50 Jahren auf dem Buchener Schützenmarkt vertreten. Unser Foto zeigt die Schaustellerinnen Monja Traber vom „Regenbogenland“ (3. v. l) und Ariane Haas. (4. v. l.). Foto: Tanja Radan

Dann stand ein besonders schöner Moment an: Zwei Fahrgeschäfte, der Autoscooter Haas und das Kinderkarussell des "Regenbogenlands" sind seit 40 bzw. 50 Jahren auf dem Schützenmarkt vertreten. Achim Schubert dankte Ariane Haas, die den Autoscooter betreibt, und Monja Traber vom "Regenbogenland" für die Treue. "Wir kommen gerne nach Buchen und werden auch weiterhin kommen", freuten sich die beiden.

Eine schöne Tradition ist auch, dass beim Frühschoppen für den guten Zweck gesammelt wird. In diesem Jahr ging der Hut für das DRK und den DRK-Tafelladen herum, der nächstes Jahr eröffnet werden soll. Hierbei kamen rund 590 Euro zusammen. Und dann gibt es noch eine weitere Tradition, die allen viel Spaß macht: Ein Gastdirigent darf die Stadtkapelle, die beim Frühschoppen für Musik sorgt, übernehmen. Dieses Jahr hatte der neue Walldürner Bürgermeister Meikel Dörr die Ehre und bekam von Dirigentin Lisa Helmle, die kurz Pause machte, den Taktstock überreicht.

Nach dem gemütlichen Frühschoppen stand noch ein Rundgang über den Schützenmarkt bei schönstem Spätsommerwetter an. Und auch dabei erklang natürlich das fröhliche Schützenmarktlied der Stadtkapelle, die nachmittags auf dem Markt aufspielte und den Besuchern Freude machte.