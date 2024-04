Buchen. (rüb) Es ist das älteste Einkaufsfest im Neckar-Odenwald-Kreis, aber es hat weit mehr zu bieten als Schnäppchen und Sonderangebote: Der Goldene Mai lockt am Samstag/Sonntag, 4./5.Mai, mit einem reizvollen Unterhaltungsprogramm und verlängerten Öffnungszeiten. So haben die Einzelhändler am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Beim Pressegespräch im Hotel "Prinz Carl" stellten Simone Farrenkopf und Melanie Haag von der Aktivgemeinschaft und die Kooperationspartner der Blaulichtmeile am Montag das Programm vor. "Die Einzelhändler haben viele verschiedene Aktionen und Angebote vorbereitet, die sowohl Schnäppchenjäger, Modebegeisterte als auch Technik-Fans gefallen werden", verdeutlicht Melanie Haag.

Gemeinsam haben die Aktivgemeinschaft und Kooperationspartner wie BGV, DRK, Neckar-Odenwald-Kliniken und TSV ein unterhaltsames Rahmenprogramm für den Goldenen Mai zusammengestellt. Foto: Rüdiger Busch

Los geht es mit dem Bieranstich auf der großen Bühne vor dem Alten Rathaus am Samstag, 4. Mai, um 10.30 Uhr. Für das leibliche Wohl beim Goldenen Mai sorgen unter anderem die beiden Grillstationen der Metzgerei Herkert und des MGV Buchen, der Hot-Dog-Stand des FC Hettingen oder süße Köstlichkeiten bei den Pfadfindern.

In der kompletten Fußgängerzone werden sich dicht an dicht 39 Verkaufsstände, Infostände und Imbissstände reihen: "Damit übertreffen wir sogar das Vor-Corona-Niveau", freut sich Simone Farrenkopf. Deren Angebot reicht von Imkereiprodukten, Schmuck, handgefertigter Babykleidung, Hofprodukten und Kunst bis hin zu Dekoartikeln. Ebenso werden neue Modelle der Automobilindustrie präsentiert.

Als besondere Attraktion wird die Marching-Band "Dixie Heroes" in der Stadt für gute Laune sorgen, ebenso wie der Zauberer und Luftballonkünstler Bennini. Für die Kleinsten bietet das Karussell im Hof Herkert jede Menge Spaß. Am Sonntag wird um 15 Uhr in der Stadtbücherei das Kindertheaterstück "Ritter Stöpsel" gezeigt. Auf der Bühne vor dem Alten Rathaus werden am Samstag die Jugendkapelle der Stadtkapelle, Zauberer Bennini und die "BCH-Bloos-Band" auftreten, am Sonntag gibt es eine Vorführung der Tanzschule Metz, eine Modenschau des Modehauses Niederle und Musik mit der Stadtkapelle Buchen.

Neu ist diesmal eine Leistungsschau der Vereine: In der Pfarrgasse werden sich acht Buchener Vereine präsentieren und die Vielfalt ihrer Angebote demonstrieren. Die Idee entstand beim Projekt Vereinsvernetzung. Besonders spektakulär: Der Deutsche Alpenverein wird Interessierte aus dem Stadtturm abseilen.

Wie im vergangenen Jahr bereichern in der Vorstadtstraße wieder das Teddybären-Krankenhaus (jeweils von 13 bis 17 Uhr) und die Blaulichtmeile, organisiert und gestaltet von den Neckar-Odenwald-Kliniken, dem TSV, dem DRK, der Freiwilligen Feuerwehr und der BGV, das Programm. Kinder können ihr Kuscheltier mitbringen und – wie im echten Krankenhaus – von Experten "behandeln" lassen: Von der Pflegekraft bis zum Chefarzt ist alles vertreten.

"Eine wunderschöne Gemeinschaftsaktion", schwärmt Mit-Organisator Dr. Harald Genzwürker beim Rückblick auf die Premiere im vergangenen Jahr. Komplettiert wird die Blaulichtmeile mit einer Leistungsschau des DRK und einer Geschwindigkeitsmessanlage für Handballwürfe. Das DRK ist am Sonntag sogar doppelt im Einsatz: Von 14.30 bis 18 Uhr öffnet der neue Tafelladen seine Türen.

Für alle Musikbegeisterten gibt es am Samstag eine Neuerung: Statt "Jazz-Night" oder "Jazz & More" heißt es in sieben Kneipen und Gaststätten "BCH-Querbeat". Über das Programm der "musikalischen Weltreise" werden wir noch gesondert berichten.