Götzingen. (jm) Zur außerordentlichen Generalversammlung der "Dorfcampus Rinschbachtal" konnte Aufsichtsratsvorsitzender Dominik Müller am Sonntag eine stattliche Anzahl an Mitgliedern in der Festhalle begrüßen.

Kai Rösch legte die Tagesordnung dazu vor und informierte anschließend über die Hintergründe dieser notwendig gewordenen außerordentlichen Versammlung. Man habe sich aufgrund der Einwände und Vorgaben durch das Genossenschaftsregister Mannheim durch Vorstandschaft und Aufsichtsrat dazu entschlossen, den Namen auf "Dorfladen Rinschbachtal" zu ändern bzw. den Mitgliedern vorzuschlagen.

Dieser Vorschlag und die dadurch notwendige Satzungsänderung fanden bei der Versammlung einstimmige Zustimmung. Dieses einstimmige Votum begrüßte Reinhold Goisser und verband damit die Hoffnung, dass nun der Eintragung ins Genossenschaftsregister nichts mehr im Wege stehe und man also jetzt ohne weitere Hemmnisse die Projekt-Realisierung in Angriff nehmen könne.

Um keine weitere Zeit mehr zu verlieren, sei man in dieser Erwartung bereits aktiv geworden und habe im Vorgriff schon die ersten Auftragsvergaben vorbereitet. So wurden ein Architekt beauftragt und Aufträge für die Vorbereitungsphase eingeleitet sowie mit der Stadt Buchen auch schon Verhandlungen bezüglich einer Fotovoltaik-Anlage aufgenommen.

Man hoffe nun einfach auf eine möglichst rasche Realisierung der Genossenschaftseintragung, um so schnell wie möglich die Zuschussanträge stellen und dann unverzüglich mit den vorbereiteten Bauarbeiten beginnen zu können.

In einer sich anschließenden kurzen Diskussionsrunde wurden diverse Fragen zum Projekt aus dem Kreis der Genossen beantwortet. Dabei war unter anderem zu erfahren, dass die Planungen ein Investitionsvolumen von rund 230.000 Euro umfassen und derzeit 107.000 Euro Eigenkapital zur Verfügung stehen.

Die natürlich auch gestellte Terminfrage wurde dahingehend beantwortet, dass nach einem groben Terminplan eventuell in der Kalenderwoche 29, also Mitte Juli, der Verkauf im Tante-M-Shop starten könnte, falls sich nicht nochmals unvorhergesehene Hemmnisse und dadurch bedingte Verzögerungen ergeben sollten.