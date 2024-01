Buchen. (pm) Mächtig was los ist alljährlich an den tollen Tagen in der Bleckerstadt Buchen. Vom Schmutzigen Donnerstag bis Aschermittwoch herrscht in der Narrenhochburg der Region gewissermaßen der "närrische Ausnahmezustand".

Damit fröhliches und ausgelassenes Feiern der Narren möglich ist, bedarf es jedoch auch einiger wichtiger Regeln. Um für die Sicherheit der Narren aus nah und fern zu sorgen, ist an diesen Tagen und insbesondere in der Nacht des Schmutzigen Donnerstags die Polizei verstärkt in der Bleckerstadt präsent.

In der Nacht des Schmutzigen Donnerstags auf Freitag gibt es außerdem eine eigens erlassene "Polizeiverordnung Schmutziger Donnerstag". Darin wird unter anderem geregelt, dass es verboten ist, auf den öffentlichen Flächen im Innenstadtbereich Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen, die aus zerbrechlichem splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind, mit sich zu führen oder zu benutzen. Verstöße gegen die Polizeiverordnung können mit Geldbußen geahndet werden.

"Das Glasverbot dient insbesondere der Sicherheit aller Narren, da das Verletzungsrisiko durch Glasscherben nicht zu unterschätzen ist", teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.