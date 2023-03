Buchen. (pm) In Buchen ist wieder Gesundheitsforum. In diesem Jahr öffnet das Gesundheitsforum nach drei Jahren wieder die Tore. Das Forum findet am Samstag, 4. März, in der Stadthalle statt. Die Halle öffnet um 10.30 Uhr, mit den Vorträgen geht es um 11 Uhr los. Der Eintritt ist frei. Die Mischung aus Fachvorträgen und Ausstellern aus der Region lockt immer mehr Teilnehmer an und von Jahr zu Jahr ist der Andrang der Besucher höher.

Die Themen sprechen die Besucher vielseitig an. Es ist für jeden etwas dabei. "Wir haben das Gesundheitsforum initiiert, um der Stadt Buchen und der gesamten Region eine Plattform zu bieten, bei der Themen, die die Gesundheit betreffen, allen nähergebracht werden können", so die Veranstalter Burkhard und Diana Scheuermann sowie Dr. Christina Steinbach, die seit 2010 das Gesundheitsforum in Buchen organisieren.

Durch die interessante Gestaltung des Tages – von Expertenvorträgen bis hin zu einer Messe rund um das Thema Gesundheit – ist es möglich, als Besucher viele Informationen mitzunehmen und in den direkten Austausch mit den Fachexperten zu gehen. Auch in diesem Jahr stehen teils bekannte Referenten mit interessanten Themen bereit. Von medizinischen Themen rund um das Herz oder die Sprachentwicklung bis hin zu Themen wie Reanimation oder Stressmanagement werden vielfältige Aspekte der Gesundheit angesprochen.

Ein Highlight im Jahr 2023 ist der Programmpunkt der Jobbörse. Hier werden das erste Mal die Aussteller Jugendlichen Rede und Antwort stehen. Wer auf der Suche nach einer Ausbildung oder einem Studium ist, ist bei diesem Programmpunkt richtig. Akteure aus dem Gesundheitswesen stellen ihre Berufe und Ausbildungen vor, vermitteln einen Eindruck und beantworten Fragen. So wird die Brücke zum großen Problem des Fachkräftemangels in unserer ländlichen Region geschlagen.

Alle Aussteller sind an ihrem Stand für Fragen offen, man kann einfach vorbeikommen und sich mit ihnen unterhalten.

Neben den Fachvorträgen bieten eine Vielzahl an Ausstellern spannende Angebote. Neben langjährigen Wegbegleitern werden immer wieder neue Aussteller für das Format gewonnen.

Die Organisatoren Scheuermann und Dr. Steinbach sind jedes Jahr sehr glücklich über die große Nachfrage. "Das zeigt, dass auch die Unternehmer der Region das Gesundheitsforum als eine Plattform wahrnehmen, um ihre Angebote und Dienstleistungen optimal zu platzieren und sich als Experten im Gesundheitsbereich aufzustellen. Unser Dank gilt jedem Einzelnen, denn ohne die ...