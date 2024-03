Von Rüdiger Busch

Buchen. Kleine Ursache, große Wirkung: Genau elf Wochen nach dem Schwelbrand im Hauptsicherungskasten des Restaurants öffnet das Gasthaus "Zum Löwen" in der Vorstadtstraße am Karfreitag, 29. März, wieder seine Pforten. Die "Löwen"-Wirte Lukas und Boris Oliver Gauer haben die Zwangspause aber gut genutzt und die altehrwürdige Gaststube renoviert und modernisiert.

Doch keine Sorge: Der besondere Charme des "Löwen" wurde erhalten. Gespannt dürfen die Gäste aber nicht nur auf das neue Erscheinungsbild, sondern auch auf inhaltliche Neuerungen sein, die mit der Wiedereröffnung einhergehen.

"Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht", sagt Lukas Gauer. Langweilig war es ihnen in den zurückliegenden zweieinhalb Monaten zwar nicht – dafür war einfach zu viel zu tun, zu regeln und zu organisieren. Aber ihre Lebensaufgabe, ihre gewohnte Tätigkeit, ihren Rhythmus und ihre Gäste haben die beiden Wirtsleute natürlich vermisst.

Dass der glücklicherweise glimpflich verlaufene Brand solche Folgen nach sich ziehen würde, war zunächst nicht klar. Doch schon kurz nach der Unglücksnacht stand fest, dass die gesamte Elektrik erneuert werden muss. "Aufgrund der veranschlagten Liefer- und Arbeitszeiten wussten wir, dass einige Wochen ins Land ziehen werden", erklärt Boris Oliver Gauer.

Diese Zeit wollten die beiden Gastronomen sinnvoll nutzen und so entschieden sie sich, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten im Gastraum, die über kurz oder lang sowieso fällig geworden wären, vorzuziehen.

Neben der Elektrik wurden die Heizungsrohre neu verlegt, ein neues Lichtkonzept umgesetzt sowie die Holzvertäfelung und die Theke komplett erneuert. Der "Löwen" präsentiert sich heller und größer, was auch daran liegt, dass die Bänke fehlen.

"Dadurch gewinnen wir mehr Platz", freut sich Lukas Gauer – der wird für zwei zusätzliche Tische genutzt. Zudem gibt es dadurch die Möglichkeit, bei Feiern ein Büffet aufzustellen oder – beispielsweise zur Faschenacht – Barhocker aufzustellen. Statt zuvor 42 Sitzplätze gibt es nun rund 50.

"Wir wollten aber bei allen Neuerungen, dass das Gasthaus sein Gesicht behält", unterstreicht Koch Boris Oliver Gauer. Dies ist gelungen: "Wir sind sehr froh, wie viel die Handwerker in dieser kurzen Zeit geschafft haben!" Auch bei der Dekoration halten neue Ideen und neue Farben Einzug. Mehr möchte Lukas Gauer nicht verraten: "Wir möchten die Gäste überraschen."

Überraschungen warten auch inhaltlich auf die Gäste, auch wenn die kulinarische Linie gleich bleibt. Die beliebten Burger sind also wie auch weitere "Löwen"-Klassiker auf der Karte zu finden. "Wir möchten aber den einen oder anderen neuen Einfluss mit reinbringen", unterstreicht Lukas Gauer. Anregungen haben sich die Wirte im Februar beim Besuch der Fachmesse Intergastra in Stuttgart geholt. Dort haben sie auch einige neue Getränke kennengelernt, die nun in ihrem Restaurant ausgeschenkt werden.

Neu ist auch das digitale Reservierungssystem: Über die Homepage können die Gäste zu jeder Zeit einen Tisch reservieren – auch außerhalb der Öffnungszeiten, an Ruhetagen, oder wenn der "Löwen" gerade Betriebsurlaub hat. "Die Gäste sehen auf einen Blick, ob am gewünschten Termin geöffnet und noch etwas frei ist", fasst Boris Oliver Gauer die Vorzüge zusammen. Das KI-gestützte System nimmt aber auch den Wirten einiges an Arbeit ab: "Wir müssen die Vorzüge der Technik sinnvoll nutzen." Aber natürlich nehmen die Wirte auch weiterhin telefonische Anfragen an und stehen bei Fragen zur Verfügung.

Für die Wiedereröffnung am Karfreitag ab 11.30 Uhr gibt es schon einige Reservierungen. "Die Nachfrage ist gut", freuen sich die beiden "Löwen"-Wirte. Zum Warmwerden ist die Hütte, die normalerweise nach Fastnacht abgebaut wird, seit Donnerstagabend in Betrieb und von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 17 Uhr geöffnet.

Einem erfolgreichen Neustart nach dem Brand steht also nichts im Wege, was vor allem daran liegt, dass sich die Gauers von dem Rückschlag nicht haben unterkriegen lassen: "Den Kopf in den Sand stecken, das ist nicht unsere Mentalität", sagt Boris Oliver Gauer, "wir gehen Herausforderungen lieber offensiv an." Dabei hilft natürlich der gute Zuspruch von Passanten oder Stammgästen: "Fast jeder, der hier vorbeiläuft und uns bei der Arbeit sieht, erkundigt sich nach dem Fortgang der Renovierung", freut sich Lukas Gauer. "Das zeigt: Die Leute haben uns nicht vergessen!"