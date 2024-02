Von Rüdiger Busch

Buchen. "Roland, kaaf de Riese zurück!" Die Handballkrachkapelle brachte am Dienstagmorgen beim "Närrischen Frühschoppen" der FG "Narrhalla" des Volkes Meinung auf den Punkt. Für den Bürgermeister gab es aber nicht nur diesen aus der großen Online-Umfrage resultierenden Arbeitsauftrag, sondern auch konkrete Hilfe bei der Lösung eines anderen Problems: Die "Wartbergspatzen" hatten zwei Andreaskreuze dabei, um den gesperrten Bahnübergang wieder öffnen zu können und damit den "Buchener Treppenwitz" endlich Geschichte werden zu lassen.

Foto: Rüdiger Busch

Die geladenen Gäste hatten auf der Zielgeraden der 577. Kampagne im vollbesetzten Hotel "Prinz Carl" ihre helle Freude an den närrischen Beiträgen und der musikalischen Umrahmung durch die Stadtkapelle unter Leitung von Lisa Helmle. Apropos Stadtkapelle: "Ohne unsere Stadtkapelle wäre die Buchemer Faschenacht nicht vorstellbar", betonte Sitzungspräsident Uwe Ristl, und wer möchte ihm da widersprechen?

Der stellvertretende "Narrhalla"-Vorsitzende freute sich über eine "reibungslose Kampagne ohne Zwischenfälle" und begrüßte zum Endspurt zahlreiche Gäste, die – falls nicht zuvor bereits geschehen – einen Orden entgegennehmen durften. Bürgermeister Roland Burger blickte in Versform auf die kurze Kampagne zurück: "Es ging druff und druff!" Dass die "Hettemer Fregger" ihr Jubiläum in der Buchener Stadthalle feierten, war für ihn ein Beleg für das gelungene Zusammenwachsen der Stadt in den letzten 50 Jahren. Nach dem Lob für die "famose Saalfaschenacht" von Frauenbund, Kolping und "Narrhalla" blickte Burger kurz auf das Buchener Dauerthema: "Beim Thema ,Riesen‘ tu ich meine Auszeit bis morgen genießen!"

Dafür verkündete die Handballkrachkapelle Neuigkeiten dazu: In Diagrammen präsentierten sie die Ergebnisse der Umfrage, und Bärbel Lehrer trug reimend Volkes Stimme vor. Sie sprach sich vehement für den Kauf des Cafés durch die Stadt aus, mahnte aber auch: "Von einer Tasse Kaffee und einem Glas Wasser kann kein Wirt leben!" Ideal wäre ein Genossenschaftsmodell, in das sich viele Buchener einbringen könnten. Und als Wirt schlug sie einen scheidenden Chefarzt vor: Der habe jetzt Zeit und könne zudem Öffnungszeiten rund um die Uhr sicherstellen: "Der braucht ja bekanntlich keine Pause!"

Natürlich hatte die HBK dazu auch ein passendes Lied getextet: "Die Stadt, die hot’s im Blick, des wär unser größtes Glück: Roland, kaaf de Riese zurück!" Doch damit nicht genug: Das Stadtjubiläum und die spiegelverkehrten Flaggen nahmen sie ebenso gekonnt aufs Korn wie die Nackte aus dem Wimmelbuch. "Die Krachkapelle ist immer eine Wucht", stellte Uwe Ristl zurecht fest.

Die Wartbergspatzen nahmen die überdimensionierte Morrebrücke aufs Korn. Foto: Rüdiger Busch

Der Frauenbund entführte die Zuhörer in den Zauberwald und präsentierte märchenhaft umgetextete Lieder von Grönemeyers "Was soll das?" bis zu ihrem Lied über die böse Hexe: "Die, die schlimmer lacht!"

Dem Wagenrad entging kein Missgeschick. Foto: Rüdiger Busch

Kein Auge blieb auch beim Auftritt der "Wartbergspatzen" trocken: Sie besangen stimmgewaltig und mit viel Wortwitz die neue Morrebrücke im Mühltal ("Ali, die Erhabene) und nahmen quer durch alle Parteien die Fehltritte aus der Bundespolitik aufs Korn: "Det is Berlin, wa!" Aber auch in Buche wiehert der Amtsschimmel: Der Treppenwitz der Deutschen Bahn lieferte den "Spatzen" eine traumhafte Steilvorlage für eine geniale Nummer. Und zum Abschluss sangen sie mit "Unsere Stadt, die wir lieben", eine Hymne auf die Jubiläumsstadt.

Zwar ohne Charles und Camilla (wie in der Hallesitzung), aber dafür mit Bodyguards und mindestens genauso schlagfertig wie am Samstag gab sich die Bleckerkönigin Hedwig I. (Hedwig Morschhäuser) die Ehre: "Ich sprech’s laut aus, eure Royal Family ist das reinste Narrenhaus!" Für ihre Betrachtungen zum königlichen Besuch im Odenwald gab es verdientermaßen stehende Ovationen.

Ewig jung und wie immer originell war zum Abschluss des Frühschoppens das "Wagenrad": Egal ob Rotlicht beim Weihnachtsmarkt, die "Golden Gate Bridge im Morretal" oder die Treppe, über die ganz Deutschland lacht – kein Missgeschick blieb der munteren Truppe verborgen. Mit ihrer mitreißenden – und fleißig mitgesungenen – Hymne auf Buchen setzten sie einen weiteren Glanzpunkt, ehe sie mit ungewohnt nordischen, aber ungemein eingängigen Klängen ein Hochlied auf die Buchemer Faschenacht sangen: "Bleckerkuss un Hinne Hoch, dodezu e Krüchle Moschd, des is prima und geche Dorschd, so feiern mir unsere Faschenacht!" Ein Spitzen-Ausklang einer rundum gelungenen Kampagne!