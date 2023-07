Buchen. (rüb) Strahlende Gesichter gab es am Dienstag am Schulzentrum Buchen bei der Verkündung der Prüfungsergebnisse: 122 Schüler haben an drei unterschiedlichen Schularten ihren Abschluss erfolgreich geschafft, teilte Schulleiterin Monika Schwarz unter dem Beifall der Schüler mit. An der Abt-Bessel-Realschule gab es unter dem Prüfungsvorsitz von Marco Schirk (Pestalozzi-Realschule Mosbach) einen Notendurchschnitt von 2,6. Die Abschlussschüler der Karl-Trunzer-Werkrealschule erzielten einen Gesamtdurchschnitt von 2,6, bei der Hauptschulprüfung betrug er 3,2. Den Prüfungsvorsitz hatte Wolfgang Kögel (Auerberg-Werkrealschule Walldürn) inne.

Monika Schwarz gratulierte zum Schulabschluss: Bedingt durch die Pandemie liege kein einfacher Weg hinter den Schülern. Diese wiederum dankten ihren Lehrern mit Applaus für die Unterstützung. Der nun erreichte Schulabschluss sei eine "Eintrittskarte ins weitere Leben", für das die Schulleiterin den Schülern alles Gute wünschte.

84 Schüler haben an der Abt-Bessel-Realschule die Mittlere Reife abgelegt. Das Foto zeigt sie gemeinsam mit ihren Klassenlehrern und Schulleiterin Monika Schwarz. Foto: Rüdiger Busch

An der Realschule gab es Preise für Amelie Nowak (1,2) und Alina Nasarenko (1,5). Ein Lob erhielten: Jannes Friedel (1,6), Nico Gornik (1,6), Michelle Reider (1,6), Anika Aumüller (1,7), Alika Hepp (1,7), Lena Greulich (1,8), Sven Hütter (1,8), Calvin Nehring (1,8), Stefania Gheorghe (1,9), Selina Brown (2,0), Ida Leis (2,0), Lara Scheuermann (2,0) und Jana Schölch (2,0).

Die besten Prüfungsergebnisse an der Werkrealschule verzeichneten die Preisträger Gabriel Mühlhauser (1,7) und Lana Mendel (1,9). Ein Lob verdienten sich: Raffael Ganske (2,1) und Ellen Hirsch (2,1). An der Hauptschule wurden Klassenpreisträger: Paul Skowronnek (1,8) und Lilliana Wendt (2,4). Ein Lob erhielt Ana-Maria Didovic (2,3).

An der Karl-Trunzer-Werkrealschule haben 28 Schüler den Haupt- und 10 den Werkrealschulabschluss bestanden. Foto: Rüdiger Busch

Die erfolgreichen Absolventen der verschiedenen Schularten:

> Realschule Klasse 10a (Klassenlehrerin Monika Schmitt): Celine Fechter, Lia Hohnstein, Noel Martinovic, Amelie Nowak, Malte Stieber (alle Buchen), Maxim Leongard (Bödigheim), Chantal Eswein (Eberstadt), Lara Krämer, Anna-Maria Sadzik (alle Hettingen), Anika Aumüller, Soraya Eichhorn (alle Heidersbach), Merlin Reinbold (Mudau), Nico Gornik (Schloßau), Torben Donath, Marius Helter, Niklas Müller, Falk Odenthal (alle Steinbach) und Ali Kendo (Seckach).

> Realschule Klasse 10b (Klassenlehrer Martin Trunk): Selina Brown, Noah Dojan, Christopher Holl, Sofija Hunecker, Lidia Kopeschnik, Calvin Nehring, Michelle Reider, Chiara Rohrbach, Ferdinand Sattler (alle Buchen), Anton Afrin, Luca Berger (alle Bödigheim), Stefania Gheorghe (Götzingen), Indira Judex, Viola Riehl (alle Hainstadt), Johanna Jung, Julian Kreuter (alle Hettingen), Julius Stich (Oberneudorf), Julian Gramlich (Limbach), Leah Westenhöfer (Mudau) und Yannick Hauck (Oberschefflenz).

> Realschule Klasse 10c (Klassenlehrer Benjamin Grimm): Lidia Fonina, Lena Greulich, Mona Haun, Alika Hepp, Eray Kurt, Ida Leis, Alina Nasarenko, Paul Röckel, Violetta Zerr (alle Buchen), Anastasia Leongard (Bödigheim), Sven Hütter (Hainstadt), Noah Berberich (Hettigenbeuern), Daniel Ryan Hütter (Hettingen), Melina Schwartz (Dallau), Marcel Eichholz, Angelina Frank, Raphael Frank (alle Gerichtstetten), Joana Johnson (Limbach), Jana Schölch (Mudau), Lara Scheuermann (Schloßau), Maik Erhart (Waldauerbach), Imanuel Fellmann (Kleineicholzheim), Daniel Marschall (Oberschefflenz), Fabian Egolf, Liam Straight (alle Unterschefflenz), Greta Huber (Seckach) und Selina Frank (Altheim).

> Realschule Klasse 10d (Klassenlehrer Uwe Weißschädel): Edward Archipov, Lina Herkert, Selin Kaya, Leopold Lobenstein, Constantin Schneider, Mineta Sinani, David Zimmermann (alle Buchen), Louis Löhsl (Billigheim), Hanna Bischof (Hollerbach), Silas Frank (Unterneudorf), Leonie Krahn (Limbach), Riccardo Korger, Finn Mechler (alle Mudau), Marlon Edens (Ünglert), Jannes Friedel, Jonas Galm, Nils Grimm, Silas Schulte (alle Waldauerbach) und Levin Hammerl (Oberschefflenz).

> Hauptschule Klasse 9a (Klassenlehrerin Diana Nowotny): Can Akin, Akif Demirkol, Fabian Hoffmann, Iva Ilic, Amina Karajkovic, Nidal Pilav, Nico Schnaidt, Selin Sen, Laura Vogel (alle Buchen), Christoph Unangst (Bödigheim), Kitsana Bunmathan (Höpfingen), Liliana Wendt (Scheidental) und Ailine Münch (Rippberg).

> Hauptschule Klasse 9b (Klassenlehrerin Selina Stark): Quynh Chu Lien Thai, Ana-Maria Didovic, Alena Dörr, Viktoria Klat, Alexandra Neu, Paul Skowronnek, Benjamin Stapel, Najoua Tassafi (alle Buchen), Samed Demir, Elias Geiser (alle Bödigheim), Yannik Erhardt (Eberstadt), Semsettin Sen (Hainstadt), Karina Plehm (Waldhausen), Samantha Lo Giudice (Mudau) und Jürgen Oßwald (Schlierstadt).

> Werkrealschule Klasse 10a (Klassenlehrer Steffen Keßler): Lana Mendel, Louis Tiede (alle Bödigheim), Wladislaw Karlin, Selina Müller (alle Buchen), Gabriel Mühlhauser (Einbach), Albert Wagner (Hainstadt), Ellen Hirsch (Hettigenbeuern), Lynn Schellig (Waldhausen), Raffael Ganske und Diana Kraus (alle Seckach).