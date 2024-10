Von Rüdiger Busch

Eberstadt. "Du warst mit Leib und Seele Ortsvorsteher", sagte Esther Vaskó, "und Du hast 20 Jahre lang mit Hingabe für Eberstadt gekämpft." So wie seine Nachfolgerin im Amt des Ortsvorstehers würdigten am Freitagabend in der vollbesetzten Eberstadter Turnhalle alle Grußredner das bemerkenswerte Wirken von Nico Hofmann.

Aber nicht nur die Redner,