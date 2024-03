Von Rüdiger Busch

Buchen. "Ich fühle mich hier sehr wohl: Mir gefällt die Gemeinschaft unter den Bewohnern sehr gut, und die Lage mitten in der Stadt ist ideal für mich." Ursula Kaiser ist eine der ersten Mieterinnen im Neubau in der Präsident-Wittemann-Straße. 17 seniorengerechte Wohnungen sind dort in den letzten 24 Monaten entstanden. Im Erdgeschoss gibt es zudem zwei