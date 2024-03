Buchen. (adb) Der katholische Frauenbund Buchen beteiligt sich seit 2013 jedes Jahr an der "Solibrot-Aktion" – als einer von drei Zweigverbänden der Erzdiözese Freiburg. Noch bis Karfreitag kann man etwas Gutes tun, indem man Feines beim lokalen Handwerksbäcker kauft – entweder ein spezielles "Solibrot" oder ein beliebiges Produkt aus dem regulären Sortiment.

Teilnehmer sind die Bäckereien Ottmar Lunkenheimer, Stefan Wittemann, Linus Schmitt, Peter Schlär und Peter Weber (alle Buchen), Theo Slepkowitz (Hettingen) sowie Zuckerbeck Breunig/Bettina Müller (Hainstadt).

Nach der Fastenzeit wird der Zweigverein Buchen das gesammelte Geld an den Diözesanverband Freiburg überweisen, der es an Misereor weiterleitet. Heuer werden Misereor-Projekte in Kolumbien für Frauen- und Menschenrechte sowie für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Kambodscha bedacht werden.

Als Begleitung ließ sich Ulrike Kleinert eine bemerkenswerte "Upcycling"-Aktion einfallen: Aus acht Hungertüchern nähte sie in dreimonatiger Arbeit 70 Brotbeutel, die nach kurzer Zeit nahezu komplett ausverkauft waren.

Deren Ertrag kommt der "Solibrot-Aktion" zugute: "Es wurden über 800 Euro eingenommen, die dem späteren Endbetrag zukommen. Die Brötchen und ein großes Solibrot für das erste Befüllen hatten die beteiligten Bäckereien Zuckerbeck, Slepkowitz und Schlär gestiftet", informiert Eva-Maria Strein.

Zur Halbzeit wurde eine Bilanz gezogen, die eines aufzeigt: Auch in diesem Jahr ist die "Solibrot-Aktion" ein Selbstläufer, der einen Akzent wohltuender Menschlichkeit setzt.

So bemerken Buchens "Brezelkönig" Ottmar Lunkenheimer und seine Frau Ruth, jedes Jahr gern dabei zu sein: "Wir machen von Anfang an mit. Unsere Kunden zeigen nach wie vor großes Interesse, fragen nach weiterführenden Info-Materialien über die ,Solibrot-Aktion‘ und geben sogar mitunter einen Obolus, obwohl sie gar kein Brot kaufen", erklären sie erfreut.

Wenige Meter entfernt zeichnet Ute Wittemann vom gleichnamigen Café in der Hofstraße ein ähnlich positives Bild: "Bei uns laufen die Zuwendungen über die Trinkgelder, die in voller Höhe ins ,Solibrot-Kässle‘ wandern. Unsere Kunden sind nicht nur an den Hintergründen der Aktion interessiert, sondern auch ausgesprochen spendabel. Das ist einfach toll!", schildert sie.