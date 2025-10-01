Hainstadt. (tra) Vor gut einem Jahr stellte sich heraus, dass die monumentale "Dicke Eiche", die um das Jahr 1630 herum zu keimen begann und somit seit nahezu 400 Jahren auf Gemarkung Hainstadt wächst, vom Schwefelporling, einem nicht behandelbaren Pilz, befallen ist. Das Leben des Baums, der offiziell Thoma-Eiche heißt und ein Naturdenkmal ist, geht somit langsam zu Ende.

Eine