Von Rüdiger Busch

Buchen. Gut zwei Woche war der Penny-Markt in der Hettinger Straße/Zu den Dilläckern geschlossen, am morgigen Donnerstag öffnet er wieder seine Pforten – und zwar runderneuert.

Gleich beim Betreten des neuen Marktes werden die Kunden eine grundlegende Neuerung bemerken: Ein- und Ausgang wurden vertauscht. Der Weg durch den Markt führt nicht mehr gegen den Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn.

Bis zuletzt wurde mit Hochdruck gearbeitet: Innerhalb von nur 16 Tagen wurde die Penny-Filiale in Buchen runderneuert. Foto: Rüdiger Busch

Im Zuge der Arbeiten wurde die Verkaufsfläche vergrößert: "Der Flächenzuwachs beträgt ca. 60 Quadratmeter und wird durch die Umnutzung von Lagerflächen erreicht", erklärt Jan Weimer, Assistent des Geschäftsleiters Vertrieb Region Südwest bei Penny.

Die nun erreichte Verkaufsfläche von 950 Quadratmetern sei die gemäß neuem Bebauungsplan maximal zulässige Verkaufsfläche. "Darüber hinaus ist eine Erweiterung des Kühlbereichs angedacht, so dass wir unseren Kunden nach der Wiedereröffnung unser größtes Frischesortiment anbieten können", sagt Weimer.

Auch optisch habe sich einiges getan: "Neben einer Aufwertung unserer Fassade werden wir im Markt das so genannte ,Markthallen-Konzept‘ umsetzen." Bei diesem modernen Ladenkonzept ersetze Penny die klassischen Querregale durch Regalbuchten.

"Dies hat für die Kunden gleich mehrere Vorteile", erläutert Weimer: "In erster Linie können sich die Kunden in diesen n Themenwelten-Nischen, die einem Marktplatz gleichen, sehr schnell einen Überblick über das jeweilige Teilsortiment machen oder das gewünschte Produkt finden."

Immerhin umfasse das Sortiment von Penny bis zu 3500 Artikel. "Zum anderen konnte Penny die Kundenführung durch dieses Konzept weiter optimieren: Kunden, die es eilig haben, können in der Mitte des Marktes in Richtung der Kassen abkürzen."

Auch wenn vieles für die Kunden neu ist, so bleibt eines doch beim Alten: Direkt nach dem Eingang kommt die Obst- und Gemüseabteilung. Was auffällt: Im Gegensatz zu früher stechen die Aktionsartikel, also die Sonderangebote, besser ins Auge und sind leichter zu finden.

"Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in einem modernen, komfortablen Penny-Markt in Buchen zu begrüßen", sagt Jan Weimer abschließend. Ab Donnerstag können sich die Kunden selbst ein Bild machen.

Update: Mittwoch, 28. August 2024, 14.20 Uhr

Penny-Filiale ist ab Montag geschlossen

Die Buchener Penny-Filiale in der Hettinger Straße ist am Samstag das letzte Mal geöffnet. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Dein Penny macht sich schön für Dich", ist auf dem Flyer zu lesen, den die Kunden der Filiale in der Hettinger Straße in Buchen in den letzten Tagen bei ihrem Einkauf erhalten haben. Am Samstag hat der Supermarkt zum letzten Mal geöffnet. Ab Montag ist er für 16 Tage geschlossen. In dieser Zeit wird er modernisiert und erweitert.

Der Wunsch des Discounters, den erst 2018 eröffneten Markt zu modernisieren und die Verkaufsfläche in diesem Zug von 850 auf 950 Quadratmeter zu vergrößern, besteht schon länger. Deshalb hatte sich der Gemeinderat in den letzten beiden Jahren mehrfach mit der dafür notwendigen Änderung des Bebauungsplans "Dilläcker/Hettinger Tal" befasst.

Im April wurde das aufwendige bauleitplanerische Verfahren abgeschlossen, so dass die Maßnahme nun umgesetzt werden kann. Die Erweiterung erfolgt nicht durch einen Anbau, sondern durch eine Neuordnung der inneren Struktur: So sollen Teile des Gebäudes, die bisher als Lager genutzt wurden, nach dem Umbau in Verkaufsflächen umgewandelt werden.

"Ein völlig neues Einkaufserlebnis und viele tolle Angebote erwarten Dich zur Wiedereröffnung", verspricht das Unternehmen auf dem ausgeteilten Flyer. Die Wiedereröffnung ist für Donnerstag, 29. August, geplant.

Ort des Geschehens

Stand: Samstag, 10. August 2024, 4 Uhr