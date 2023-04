Von Rüdiger Busch

Buchen. "Es ist ein ganz besonderes Projekt, ein echtes Gemeinschaftswerk", unterstreicht Architekt Nico Hofmann. Beim Vor-Ort-Termin am Montag in der Fertigungshalle der Firma Müller+Grimm wird deutlich, dass der neue Sportkindergarten etwas Besonderes wird. Nicht nur beim Betrieb – die Trägerschaft übernimmt die Stadt in Kooperation mit dem TSV Buchen