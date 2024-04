Buchen. (rüb) Nicht Ende 2024, wie ursprünglich avisiert, sondern voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2025 wird es die ersten Waldbestattungen von Urnen in Buchen geben.

Der Gemeinderat gab in seiner Sitzung am Montag bei einer Enthaltung grünes Licht für die Einrichtung des Waldfriedhofs "Wolfsgarten". Das 1,2 Hektar große Areal zwischen Buchen und Hollerbach grenzt an die