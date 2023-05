Bei frühlingshaften Temperaturen lockte der Goldene Mai am Samstag und Sonntag die Besucher in Scharen nach Buchen. Fotos: Rüdiger Busch/Adrian Brosch

Buchen. (adb/rüb) "Wichtig ist, dass unser Goldener Mai sonnig, heiter und schön – einfach golden – wird!": Buchens Beigeordneter Benjamin Laber dürfte allen aus dem Herzen gesprochen haben, als der Goldene Mai am Samstagmorgen mit Bieranstich, flotter Blasmusik mit der Jugendkapelle der Stadtkapelle und froher Laune eröffnet wurde. Unter den Besuchern befand sich Altbürgermeister und Ehrenbürger Josef Frank: Seit 1972 hatte er jeden Goldenen Mai besucht.

Vor der Kulisse des Alten Rathauses mit Maibaum begrüßten Simone Farrenkopf und Melanie Haag seitens der Aktivgemeinschaft zahlreiche Gäste. Der Goldene Mai setze "ein positives Signal" und liefere allen Gästen ein zugkräftiges Argument für den Kauf im lokalen Einzelhandel: "Hier treffen tolle Angebote und ausgewählte Sortimente aufeinander", betonte Melanie Haag. Gerade nach der Corona-Pandemie, deren Konsequenzen für den stationären Handel "oftmals nicht nachvollziehbar waren", starte man wieder voll durch – und zwar Hand in Hand: Der Goldene Mai versteht sich als Gemeinschaftsprojekt, das mit vereinten Kräften organisiert und ausgerichtet wird.

In diesem Sinne galt der Dank neben Sarah Wörz, Teresa Rösch und Karoline Bichler vom Stadtmarketing, dem emsigen Marktmeister Frank Helm und der Sparkasse Neckartal-Odenwald für die Unterstützung. Gemeinsam mit vielen Vereinen und Gruppen habe man ein buntes Programm zusammengestellt, das alle Altersklassen und Geschmäcker erreiche.

Das konstatierte auch Beigeordneter Benjamin Laber. Er dankte der Aktivgemeinschaft und allen weiteren Beteiligten: "Ein Einkaufsfest wie der Goldene Mai kann nur gemeinsam gestemmt werden!", hob er hervor und bezeichnete das Fest als "Startschuss für die neue Saison". Gleichzeitig ermutigte er die Besucher dazu, dem Einzelhandel offen zu begegnen – im reizvollen Ambiente der Buchener Altstadt locken viele Geschäfte mit ihrem Angebot.

Bestens aufgelegt zeigte sich nach einem weiteren schwungvollen Ständchen der Jugendkapelle unter Dirigentin Lisa Helmle auch Landrat Dr. Achim Brötel. Als überzeugter Buchener freute er sich über den Goldenen Mai: "Was für ein Tag!", rief er und erinnerte an die Anfänge im Jahr 1972. "Sowohl Buchen als auch die Idee Helmut Wörners waren seiner Zeit voraus", urteilte er. Die Grundidee sei "aktueller denn je" und Einkauf mehr als nur Konsum – man könne viel eher von einer "Einkaufskultur" sprechen, bei der im Fall des Buchener Einzelhandels auch der nette Plausch und qualifizierte Beratung dazu gehören. Die Aktivgemeinschaft mache ihrem Namen jedenfalls alle Ehre: "Was hier geleistet wird, ist beispielhaft – in London wird König Charles III. gekrönt, in Buchen trifft man sich unterm Maibaum!", lobte Brötel.

Schließlich zapfte Benjamin Laber im Beisein von Dominik Brandt (Distelhäuser Brauerei) das Bierfässchen an: Nach einem Schlag floss der kühle Gerstensaft in viele Gläser, der den Besuchern zum Anstoßen verhalf. Dazu passte das Lied der Jugendkapelle: "Probier’s mal mit Gemütlichkeit" tönte durch die Altstadt – das ideale Motto für ein wahrlich "goldenes Goldene-Mai-Wochenende".

Ein besonderer Anziehungspunkt war das ganze Wochenende über die Bühne vor dem Alten Rathaus: Dort gab es viel Musik, Tanzvorführungen, eine Modenschau und Zaubervorführungen. Eine doppelte Premiere von Arian Golic und seinen Talenten gab es auch. Viel zu sehen und zu erleben gab es zudem in der Vorstadtstraße, wo sich die Blaulichtorganisationen präsentierten und das Teddybärenkrankenhaus seine Pforten öffnete. Mit viel Einfühlungsvermögen kümmerten sich Pflegekräfte, Ärzte und Apotheker um die kleinen "Patienten" und deren Kuscheltiereltern. Eine tolle Bereicherung des Festes! Und da der Wettergott ein Einsehen hatte, strömten die Besucher an beiden Tagen in die Buchener Innenstadt und machten von den vielfältigen Angeboten regen Gebrauch.