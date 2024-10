Buchen. (adb) Die Koffer sind längst gepackt: Am Samstag brechen elf Personen aus den Reihen der Nepal-AG der Abt-Bessel-Realschule (ABR) und des Vereins "Namaste Nepal Buchen" sowie des Götzinger "Help"-Teams auf, um sich in Nepal über den Verlauf der Projekte zu informieren und die Freundschaften zu intensivieren.

"Wir werden bis zum 1. November unterwegs sein", lässt Vereinsvorsitzender Jürgen Türschel wissen und betont, dass man auch das "Help"-Team als langjährigen Unterstützerkreis – seit 2018 flossen 31.000 Euro aus dieser Richtung nach Nepal – mit im Boot sitzen habe. Aus den Reihen der ABR sind Lehrer Marvin Geier und die Schülerin Lydia Ehmann dabei. "Ich möchte vor Ort sehen, was unsere Spenden aus Buchen in den Projektdörfern in Nepal bewirken", beschreibt sie ihre Erwartung; Marvin Geier fügt an, dass er Land und Leute näher kennenlernen möchte: "Es ist wichtig, dass man den Kontakt pflegt, sich kennt und weiß, wie man sich aufeinander einzustellen hat", betont er.

Wie Jürgen Türschel anmerkt, habe sich die Situation über die Jahre verändert: "Was um 2015 als reines Hilfsprojekt für den Wiederaufbau von Schulen begonnen hat, ist längst in den freundschaftlichen Bereich übergegangen", erklärt er und spricht von einem "Beitrag zur Völkerverständigung".

Seitens des "Help"-Teams fiebern Anja Eberle und Jeanette Müller der Reise entgegen. "Es geht nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern um die Pflege von Freundschaften", betonen sie.

Das Programm der Reise sieht nach einem elfstündigen Flug ab Frankfurt über Doha/Katar einen kurzen Aufenthalt in Nepals Hauptstadt Katmandu vor, ehe der Tross die Projektdörfer besuchen wird. "Hier schlafen wir in den Familien – viel intensiver und näher könnte der Kontakt kaum mehr sein", hebt Jürgen Türschel hervor. Eine gemeinsame Trekkingtour rundet die Fahrt ab.