Von Rüdiger Busch

Buchen. Der bundesweite Trend schlägt auch im Mittelbereich Buchen durch: Emilia war im Jahr 2023 nicht nur der beliebteste Mädchenname in Deutschland, sondern auch in der Region Buchen: Neun Eltern gaben ihrer neugeborenen Tochter diesen Namen, der seine Wurzeln im alten Rom hat. Bei den Jungen waren Matteo und Theo mit jeweils neunmal am beliebtesten, während Bundessieger Noah nur fünfmal gewählt wurde. Vorjahressieger Ben flog dagegen komplett aus den Top Ten: Nur ein Baby erhielt 2023 im Buchener Standesamt diesen Namen.

Neben den Siegern Emilia, Matteo und Theo stehen bei den Eltern in der Region auch Leni und Mia sowie Levi, Liam, Luis und Malte hoch im Kurs (siehe Kasten). Dies belegt ein Blick in die Statistik des Buchener Standesamts. Dort wurden im abgelaufenen Jahr 745 Geburten beurkundet (Vorjahr: 752), 402 Jungen und 343 Mädchen.

Neben den 745 Geburten wurden im Standesamtsbezirk außerdem 387 Sterbefälle (Vorjahr: 404 ) und 79 Eheschließungen (88) protokolliert.

Die Zahlen aus dem Buchener Rathaus besitzen eine Aussagekraft, die weit über die Stadtgrenzen hinausreicht, denn im dortigen Standesamt werden in der Regel alle Geburten der Entbindungsstation der Neckar-Odenwald-Kliniken erfasst. Und dort erblicken die meisten Babys aus dem Neckar-Odenwald-Kreis das Licht der Welt. Aber auch Eltern aus den angrenzenden Landkreisen Miltenberg, Main-Tauber oder Hohenlohe entscheiden sich häufig für eine Entbindung in Buchen, so dass auch die Namen dieser Kinder Eingang in die Buchener Vornamen-Statistik finden.

Umgekehrt gibt es aber natürlich auch Babys aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die in anderen Landkreisen auf die Welt kommen, so dass deren Namen nicht in diese Statistik einfließen.

Während Emilia bundesweit ebenfalls Platz 1 belegt und in Baden-Württemberg auf Rang 3 liegt, sind Matteo und Theo bundesweit 2. bzw. 6. und im Land 3. und 8.

Auffallend: Auch wenn die bundesweiten Trends auch bei uns durchschlagen, tauchen in den Buchener Top Ten durchaus Namen auf, die es deutschlandweit nicht auf die Spitzenplätze geschafft haben wie etwas Alina, Thea und Tilda bei den Mädchen oder Levi, Luis und Malte bei den Buben.

Foto: Rüdiger Busch

Was auch auffällt: Nur wenige Namen schaffen es, über Jahre hinweg Spitzenplätze zu halten. Die Geschmäcker und die Trends ändern sich bei den Vornamen schnell. So fielen bei den Mädchen Clara, Lina, Ida und Sophia aus den ersten Zehn, bei den Jungen erwischte es neben Vorjahressieger Ben (2022: 11 mal vergeben, 2023: 1 mal) auch Leo, Henry, Lio und Leon.

Unverändert ist dagegen der Trend hin zu kurzen Vornamen, von Ausnahmen wie Emilia, Matteo oder Samuel abgesehen. Bei den Mädchen steht der Buchstabe "a" weiter ganz hoch im Kurs: Acht von zehn Vornamen aus den Top Ten enden auf a. Bei den Buben fällt dagegen auf, dass viele Favoriten mit "l" beginnen: Levi, Liam, Luis (je 6 Nennungen), Luca (5), Lukas (4) sowie Leo, Leon und Lio (je 3). Außerhalb der Spitzenplätze stechen altvertraut klingende Namen ins Auge wie Antonia (2), Aurelia (1), Clementine (1), Edda (1), Elisabeth (1), Gabriela (1), Constantin (2), Johann (2), Theodor (2), Amadeus (1), Arthur (1), Benedict (1), Tristan (1) und Xaver (1).

Aber auch immer mehr für deutsche Ohren exotisch klingende Namen finden sich in der Rangliste wie zum Beispiel Cataleya, Delphina, Erona, Faten, Rufta, Shang oder Yusra bei den Mädchen und Amarjot, Blendi, Chase, Doron, Kairo, Tchierno und Yoas bei den Jungen. Globalisierung und Migration machen sich auch im Buchener Standesamt bemerkbar .

Mädchen Jungen

1. Emilia (9) 1. Matteo (9)

2. Leni (7) 2. Theo (9)

3. Mia (6) 3. Levi (6)

4. Alina (5) 4. Liam (6)

Emma (5) Luis (6)

Lia(5) Malte (6)

Marie (5) Elias (5)

Mila (5) Emil (5)

Thea (5) Emilio (5)

Tilda(5) Jonah (5)

Jonas(5)

Luca(5)

Noah(5)

Paul(5)

Samuel(5)

Datengrundlage sind die 745 im Standesamt Buchen registrierten Geburten 2023.