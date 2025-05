Buchen. (rüb) "Wir freuen uns auf ein buntes Einkaufsfest für die ganze Familie mit vielen Angeboten und Attraktionen", erklärt Simone Farrenkopf, und ihre Mitstreiterin Melanie Haag ergänzt: "Mit dem Teddybärenkrankenhaus, der Vereinsmeile und den Aufführungen auf der Bühne gibt es eine ganze Reihe an Höhepunkten."

Die beiden Vorsitzenden der Aktivgemeinschaft stellten gemeinsam mit Karoline Gramlich und Teresa Rösch vom Stadtmarketing und den Verantwortlichen für das Teddybärenkrankenhaus – Kurt Bonaszewski (TSV Buchen), Markus Franke (BGV), Dr. Harald Genzwürker (DRK-Kreisverbandsarzt), Steffen Horvath (DRK-Kreisverband) und Martin Ruck (Neckar-Odenwald-Kliniken) – das Programm des Goldenen Mai vor, der am Samstag und Sonntag die Besucher in die Buchener Innenstadt locken wird.

"Das dritte Teddybärenkrankenhaus wird die Hauptattraktion", freut sich Simone Farrenkopf. Für die kleinen Besucher gibt es zudem ein Kinderkarussell, Auftritte von Zauberer Bennini, der nicht nur mit seiner Show auf der Bühne begeistern, sondern auch kostenlos Ballonfiguren verteilt, sowie eine Spielstraße in der Vorstadtstraße.

Am Sonntag wird um 15 Uhr in der Stadtbücherei das Kindertheater "Der Froschkönig" gezeigt. Aber auch an die Erwachsenen wird gedacht: Die Marching-Band "Dixie Heroes" wird am Sonntag durch das Marktgelände ziehen.

Von Vielfalt geprägt wird das Angebot der 30 Aussteller sein, die der Verantwortliche Norbert Haag auf seiner Liste stehen hat: Vom Kunsthandwerk bis zum Pflegedienst, vom Essensstand bis zum Autohaus ist alles dabei. "Eine schöne Mischung", findet Melanie Haag und verweist zugleich auf die Fachgeschäfte, die zum Einkaufsbummel einladen.

Um das leibliche Wohl der Besucher kümmern sich neben gewerblichen Anbietern örtliche Vereine wie der Gesangverein "Liederkranz", aber auch das BGB ist unter anderem mit Waffeln vertreten, und die Pfadfinder bieten Kaffee und Kuchen an. In der Vorstadtstraße wird die Buchener Gastro-Ape ihren Standort haben und Kaffee sowie Muffins anbieten.

Apropos Vorstadtstraße: Dort werden sich auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft zur Vernetzung der Vereine Buchener Organisationen und Vereine vorstellen. Ein Magnet im dortigen Bereich wird das Teddybärenkrankenhaus. "Das Angebot kommt bei Kindern und Eltern, aber auch bei den mitwirkenden Pflegekräften gut an", verdeutlicht Martin Ruck.

"Ich freue mich, dass das bewährte Team wieder am Start ist", ergänzt Dr. Genzwürker. Den Kindern die Angst vor einem Arztbesuch nehmen, sei das Ziel. Dafür wird ein Ablauf wie in der Praxis simulier. Die Kinder bringen ein Kuscheltier mit, das dann "behandelt" wird.

"Unser schwierigster Fall bislang war ein Plüsch-Tausendfüßler mit mehreren gebrochen Beinen", sagt der Mediziner lächelnd. Und als die perfekte Medizin für alle Leiden hätten sich die von Apotheker Martin Trunk und seinem Team verabreichten Gummibärchen erwiesen.

Ergänzt wird das Teddybärenkrankenhaus um eine Blaulichtmeile: Das Technische Hilfswerk bietet Spielstationen an, das DRK bereichert das Angebot mit einer Hüpfburg, zudem präsentieren sich die DLRG und die Feuerwehr. Ergänzt wird das Ensemble um eine Spielstraße der BGV.

Im Servicebüro in der Vorstadtstraße konnten nicht mehr benötigte Kuscheltiere abgegeben werden: "Es kommt immer wieder vor, dass Kinder kein Kuscheltier dabei haben." Für diese Fälle sind die Spenden vorgesehen. Es wird also an alles gedacht, um ein buntes Einkaufsfest für die ganze Familie auf die Beine zu stellen.

Die Fachgeschäfte sind am 3. Mai von 9 bis 18 Uhr und am 4. Mai von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung ist am 3. Mai, 10.30 Uhr, am Alten Rathaus.

Das Programm

Samstag, 3. Mai

10.30 bis 11 Uhr: Jugendkapelle Stadtkapelle

12 bis 13 Uhr: Akkordeon-Ensemble

14 bis 15 Uhr: Hip Hop-Auftritt Kinder- und Jugendzentrum (TÜFF)

16.30 bis 17.30 Uhr: Zauberer Bennini

Sonntag, 4. Mai

13 bis 14 Uhr: Tanzschule Metz

14 bis 15 Uhr: Modenschau Niederle

15 bis 16 Uhr: Stadtkapelle Buchen

17 bis 18 Uhr: "BCH-Bloosband"