Buchen. (tra) Rund um den Joseph-Martin-Kraus-Brunnen öffnet am Donnerstag wieder der beliebte Biergarten von "Bar-Hamas". Los geht es ab 17 Uhr mit dem After-Work-Biergarten, in dem man heute bis 22 Uhr gemütlich in den Feierabend starten kann.

Am Freitag und am Samstag ist der Biergarten jeweils von 17 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Am Samstag erwartet die Besucher Live-Musik von David Hanselmann, der gegen 19 Uhr mit seinem Auftritt beginnen wird. Am Sonntag ist von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Neben kühlen Getränken gibt es Kulinarisches vom Grill, unter anderem ist auch der Fleischkäseburger von "Bar-Hamas" zu haben.

"Das Wetter soll sommerlich werden, und unter den Bäumen rund um den Brunnen gibt es viele schattige Plätze", freut sich Initiatorin Katja Steimer auf das Wochenende und viele Besucher.