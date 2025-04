Von Joachim Dörr

Buchen. Yusuf Esit und Akif Etkü als Betreiber des neu geschaffenen "Clean Car Centers" im Buchener Einkaufszentrum am Sendeturm begrüßten beim Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag zahlreiche Gäste, Besucher und Interessenten in ihren neu geschaffenen Geschäftsräumen.

Bürgermeister Roland Burger gratulierte den beiden Geschäftsinhabern und lobte ihre innovative Idee, dass, während die Kunden ihren Einkauf, einen Besuch im Fitness-Studio oder in einem Gastronomiebetrieb bewerkstelligen, sie gleichzeitig ihr Fahrzeug professionell reinigen und aufbereiten lassen können.

Mit dem Angebot, das die letzte noch freie Fläche im Areal "Schifferdecker" schließe, werde eine noch offene Marktlücke im Dienstleistungsangebot Buchens geschlossen. Schmunzelnd wies er darauf hin, dass viele Autos sehr wohl einer Reinigung bedürften, und wünschte abschließend den beiden Inhabern viel Erfolg.

Fabian Berger als Freund der Familien Esit und Etkü wertet die Betriebseröffnung als einen besonderen Tag für die Betreiber, aber auch für die ganze Region. Zum Wagnis der Existenzgründung wünscht er Esit und Etkü als "Power-Duo" den Willen, das Durchhaltevermögen und vor allem die Leidenschaft, die es braucht, um erfolgreich zu sein.

Bürgermeister Burger und die beiden Inhaber Esit und Etkü eröffneten sodann symbolisch mit dem Durchschneiden des Bandes das "Clean Car Center". Ein kleiner, bestens organisierter Empfang schloss sich für die Besucher an.

Für die Privat- und Firmenkundschaft gibt es tägliche Öffnungszeiten werktags von 9 bis 18 Uhr zur Innenreinigung, Außenreinigung oder Komplettaufbereitung des Fahrzeugs. Auch weitere Dienstleistungen sind im Angebot.