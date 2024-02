Buchen. (RNZ) Das Gitarren-Duo "Café del Mundo", bestehend aus Jan Pascal und Alexander Kilian, ist künftig zweimal täglich bei RadioTon zu hören. Die beiden Gitarristen spielen die größten Hits der 80er unplugged, rein akustisch auf ihren Konzertinstrumenten, zwei Flamenco-Gitarren. Keine Synthies, keine Computer: "Café del Mundo" ziehen den Songs den Stecker und "gitarrisieren" sie.

Im Gespräch nehmen die beiden Saitenkünstler das Radiopublikum unterhaltsam mit ins Tonstudio und in die Geschichten hinter den Songs. Start der Sendereihe ist Montag, 19. Februar. Die Serie ist zweimal täglich um 8.10 und 16.10 Uhr zu hören.

"Ich bin geradezu besessen von den unendlichen Möglichkeiten der Flamenco-Gitarre. Diese Sendung ist ein Geschenk und eine fantastische Spielwiese", sagt Alexander Kilian.

Jan Pascal freut sich sehr auf die Sendereihe: "Neues wagen, neue Wege gehen, das ist, was mir Freude macht! Alex und ich treten mit zwei vollen Herzen dafür an, unsere Musik zu machen und sie zu kommunizieren. Ich freue mich unwahrscheinlich über das Vertrauen, das die Leitung des Senders uns gibt, neue Wege zu gehen", sagt Jan Pascal, der mit der Musik der 80er aufgewachsen ist. "Ihre Vielfalt und Buntheit an Melodien begleiten mich seit meiner Kindheit."

Info: Link zur Sendung des Senders RadioTon: www.radioton.de/80er-unplugged