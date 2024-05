Buchen. (pm) Die Band "Café del Mundo" arbeitet von nun an mit der Konzertagentur "Shooter Promotions" aus Frankfurt am Main zusammen. Dies gaben die Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian am Freitag bekannt. Aber nicht nur das: Eine eigene Orchester-Tour im Frühjahr 2026 mit der Neuen Philharmonie Frankfurt ist in Planung.

Seit vielen Jahren spielt die Band Café del Mundo in Konzerthäusern in ganz Deutschland. Auch international geben Jan Pascal und Alexander Kilian in Ländern wie Österreich, der Schweiz, England, Spanien, Italien, Frankreich, Marokko und Polen Konzerte. Zwei Stühle, zwei Gitarren und zwei Mikrofone – das ist alles, was die beiden benötigen, um Herzen zu berühren, zu verzaubern, Menschen von ihren Stühlen zu reißen und vielfältigste Emotionen zu entfesseln.

Mit "Shooter Promotions" hat die Band nun einen starken und erfahrenen Partner gefunden, der die Vision der beiden Musiker, die Gitarre auf die großen Bühnen zu holen, teilt. Konzertsäle wie beispielsweise der Admiralspalast in Berlin, die Elbphilharmonie in Hamburg und die Alte Oper in Frankfurt stehen im Frühjahr 2026 gemeinsam mit der Neuen Philharmonie Frankfurt auf dem Tourplan.

Jan Pascal meint abschließend: "Wir freuen uns über diesen nächsten großen Schritt auf unserem musikalischen Weg. Mit ,Shooter‘ bringen wir die nötige Expertise zusammen, damit die Besucher und Besucherinnen unserer Konzerte erleben können, was ,Café del Mundo‘ so einzigartig macht."