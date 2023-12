Buchen/Marrakesch. (rüb) Mit ihren spanischen Gitarren versprühen sie südländische Lebensfreude, sie sind Deutschlands angesagteste Flamenco-Gitarristen und auf den Bühnen der Welt zuhause: "Café del Mundo". Zwischen einem Gastspiel im marokkanischen Marrakesch und dem Heimspiel am 27. Dezember in der Buchener Stadthalle nahmen sich Jan Pascal und Alexander Kilian Zeit für ein Gespräch mit der RNZ.

Lieber Jan, lieber Alexander, wie kommt Ihr nach Marrakesch?

(lacht) Wenn es gut geht, mit der Lufthansa, samt Gitarre an Bord, was nicht immer ganz einfach ist und auch diesmal wieder fast gescheitert wäre. Unser Konzertagent in Andalusien lud uns bereits vor der Pandemie ein, Konzerte in Fes zu spielen. Es gibt einen regen Austausch zwischen Andalusien und Marokko. Anfang Dezember realisierte sich die Einladung, und wir spielten zwei Konzerte im südspanischen Nerja und zwei in Marrakesch, davon ein Benefizkonzert für Erdbebenopfer in den Atlasdörfern.

Wie habt Ihr Land und Leute erlebt?

Vom Flughafen ankommend, ist Marokko ein modernes, europäisch anmutendes Land. In den Gassen der Medina geht es mit Eselkarren und Markttreiben mittelalterlich zu. Die Schönheit liegt im Detail. Man kann den Islam als Religion der ästhetischen Berührung erleben. Die Menschen sind offen, international und sehr musikaffin, auch wenn die Klänge hier eher archaisch anmuten.

Welche Musik ist Euch in Marrakesch begegnet?

Man findet eine Mischung aus arabischer Musik, Gnawa-Musik – die stammt von ehemaligen Sklaven der Subsahara-Region – und teils auch mit europäischen Einflüssen. Saiteninstrumente spielen eine große Rolle, die Guembro, das Kanun und die Oud, die arabische Laute. Nachts spielen die Jugendlichen in wilden Jam-Sessions Banjo und Trommel auf dem Marktplatz "Djemaa el Fna".

Das ist eine besonders inspirierende Atmosphäre. Die Beduinen hören arabische Musik, die Jugendlichen auch Rap und Popmusik. Besonders intensiv war die musikalische Begegnung in der Agafay-Wüste und das Zusammenspiel mit einer Band und mit einem Frauenchor im zweiten Teil unseres Benefizkonzerts.

Was hat Euch am meisten bewegt?

Die Ausgeglichenheit des Beduinen, der in seinem Zelt saß, auf Regen wartete und alles so nimmt, wie es kommt. Man sieht an seinen Händen den arbeitsreichen Alltag. Dieser Mensch besitzt gewiss keine 100 Dinge. Aber: In seinen Gesichtszügen lagen Frieden, Liebe und Ausgeglichenheit. Die orientalischen Aromen und Düfte verzaubern einen zusammen mit dieser ursprünglichen Lebensform, die in uns Resonanzsaiten zum Schwingen bringt. Es ist schön, fremd und gleichzeitig doch vertraut und gemütlich. Wenn der Schnee auf dem Atlas sich in der Abendsonne rosa färbt und die Klänge Anfang Dezember unter freiem Sternenhimmel erklingen, ist das sehr besonders.

Unterm Sternenhimmel habt Ihr im Sommer auch in Buchen gespielt. Im Winter ist dagegen die Stadthalle vorzuziehen: Am 27. Dezember heißt es dort "Merry Guitar Christmas". Was erwartet die Zuhörer?

Dieses Konzert feiert am heutigen Freitag seine Premiere im schmucken Parktheater Augsburg. Es ist ein Weihnachtskonzert ohne Weihnachtslieder und doch voller weihnachtlicher Musik. Wir beschreiben den Ablauf von der Eile des letzten Arbeitstags vor den Ferien bis zum Schmücken zu Hause, der Besinnlichkeit und der anschließenden Silvesterparty – alles in Gitarrentönen erzählt. Wir haben uns für unser Heimspiel auch einige Überraschungen einfallen lassen. So möchten wir uns bei allen bedanken, die uns und unsere Musik dieses Jahr getragen haben. Es war ein sehr spannendes "Mundo"-Jahr.

Und wie geht es 2024 weiter mit "Café del Mundo"?

Wir haben das große Glück, viele schöne Einladungen zu erhalten. Ende Januar sind wir im legendären Teatro Cervantes mit dem Orchester von Málaga zu hören. Es wird ein spannendes neues Jahr mit hoffentlich ganz vielen Begegnungen. Und natürlich planen wir auch schon das nächste Heimatsound-Festival am 17. August unter dem Wartturm.

Info: Tickets gibt es bei der Touristinformation und unter www.mundoshop.de