Von Andreas Hanel

Buchen. "Es war mir ein großes Anliegen, meinen Abschied in der Gemeinschaft zu feiern", sagte Johannes Balbach, als er am Sonntag als Stadtpfarrer verabschiedet wurde.

Da er in seinen 17 Jahren Tätigkeit in Buchen in der Tat fernab jeglichen Personenkults stets das Gemeinsame in den Vordergrund gestellt hatte, bot das Pfarrfest der