Buchen. (tra) Weiterhin in einem kritischen Zustand befindet sich ein 49-jähriger Mann, der bei einer Gasexplosion in der Gutenbergstraße am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertags schwerst verletzt wurde. Das teilte Sprecher Manuel Unser vom Polizeipräsidium Heilbronn auf Nachfrage der RNZ am heutigen Montagvormittag mit.

Die Explosion hatte sich am 25. Dezember gegen 22.45 Uhr ereignet. Ursache war ein Gasleck in der Zuleitung außerhalb eines Wohnhauses, das der Mann allein bewohnte. Das Gas habe sich, so der Pressesprecher, "unterirdisch den Weg ins Haus gebahnt". Wie genau das Gas ins Gebäude gelangt ist, sei bislang noch nicht geklärt. Ein Sachverständiger wird erwartet.

Das Gebäude wurde so stark beschädigt, dass es einsturzgefährdet ist. Durch die Wucht der Explosion wurden Fenster und Gebäudeteile herausgerissen.

Update: Montag, 30. Dezember 2024, 18 Uhr

Mann nach Gasexplosion in Lebensgefahr

Buchen. (tra) Der erste Weihnachtsfeiertag endete tragisch: Am späten Abend wurde ein Mann bei einer Gasexplosion in der Gutenbergstraße schwerst verletzt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn noch in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, besteht Lebensgefahr. Der Verletzte, der das frei stehende Einfamilienhaus alleine bewohnte, wurde nach der Explosion, zu der es gegen 22.45 Uhr kam, mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Die Ursache der Explosion war ein Gasleck in der Zuleitung außerhalb des Gebäudes. Umliegende Gebäude waren nicht in Gefahr und mussten nicht geräumt werden, auch der Straßenverkehr wurde vom Einsatz, an dem nach Polizeiangaben 25 Feuerwehrleute beteiligt waren, nicht beeinträchtigt.

Nach ersten Schätzungen der Polizei bewegt sich der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich, und das Gebäude ist aufgrund der Explosion Einsturzgefährdet.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Buchen berichtete, wurden durch die Wucht der Explosion Teile des Gebäudes sowie Fenster aus den Wänden gerissen. Die Feuerwehr ging den Stadtwerken Buchen beim Auffinden der Leckstelle zur Hand und belüftete das Gebäude. Während der Suche nach dem Leck und der Abdichtung der Gasleitung wurde der Brandschutz durch die Feuerwehr sichergestellt.

Am Unglücksort waren die Abteilung Stadt der Feuerwehr Buchen, Rettungsdienst, Polizei und Stadtwerke sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Schmitt im Einsatz.

Update: Donnerstag, 26. Dezember 2024, 18.23 Uhr

Buchen. (rjs) Bei einer Gasexplosion in einem Gebäude in der Gutenbergstraße ist am Mittwoch gegen 22.45 Uhr ein 49 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der alleinige Bewohner des Hauses wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Als Ursache für das Unglück ging das Polizeipräsidium Heilbronn in einer ersten Mitteilung von einem Leck in der Gasleitung außerhalb des Gebäudes aus. Durch die Wucht der Detonation ist das Wohnhaus einsturzgefährdet. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf eine sechsstellige Summe. Die umliegenden Häuser waren nicht betroffen. Eine Evakuierung der Anwohner war nicht notwendig.

Neben einem Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr Buchen und dem Rettungsdienst des DRK war eine Streife des Polizeireviers Buchen am Unglücksort. Mitarbeiter der Stadtwerke Buchen stellten die Stromversorgung in dem stark beschädigten Gebäude ab und lokalisierten den Verlauf der defekten Gasleitung. Der Feuerwehreinsatz dauerte anschließend noch mehrere Stunden an, war aber am Morgen beendet.