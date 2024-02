Von Rüdiger Busch

Buchen. "Kaum is de Christbaum wieder daus, steht des Johr scho die Faschenacht ins Haus", stellte Landrat Dr. Achim Brötel in seinen Versen zum Ordensfest der FG "Narrhalla" am Donnerstagabend treffend fest. Doch für den Landrat, die zahlreichen Ehrengäste und die Vertreter der Fastnachtsvereine stellt dies kein Problem dar – im Gegenteil: "Nach so viel