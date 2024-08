Buchen. (adb) Untrennbar mit dem Buchener Schützenmarkt verbunden und nur einen Steinwurf vom Markttreiben entfernt ist die Kunstausstellung in der Stadthalle. So gibt es auch in diesem Jahr vom 31. August bis zum 8. September alles zu sehen, was das Herz erfreut – Kunst in ihrer schönsten Form.

"Ich freue mich ungemein auf tolle Stimmung und hochkarätige Künstler – und ich bin sehr stolz auf alle, die dabei sind und ihre Kunst zeigen!", freut sich Initiatorin Christine Böhrer, die mit eigenen Schmuckkreationen vor Ort sein wird.

Sie steht in einer Reihe mit vielen Künstlern, die teils weitere Strecken zurücklegen: Neben Susi Arndt (Puppenbekleidung und Basteleien) sind Melanie Arndt und Inge Mechler (Baby- und Kleinkindmode aus dem Odenwald), Angelika Geier (Faschenachtsfiguren), Dietmar Henn (Kunstdrechselarbeiten), Gertraud Eichhorn und Claudia Kirschenlohr (Tiffanyarbeiten), Timo Kuhn (Holzarbeiten), Michaela Stich (Hofladenprodukte und Handarbeiten), Doris Jedelsky (Eberstadter Spinnstube), Inge Schwab (Töpferarbeiten), Olga Kling (Malerei), Doris Loer (Kupferarbeiten), Helena Palzer (Malerei) und Gottfried Schütz (Grafikarbeiten, Bleistiftzeichnungen) sowie die Künstlergruppe "Schwesterherz Julia und Anja" mit Plotten und Nähen vor Ort.

Verstärkt werden diese von vier neuen Ausstellern: Olga Kazanskaja präsentiert Filzarbeiten, die Malerin Helena Palzer gibt Einblicke in ihr Schaffen, Bernd Schäfer stellt Holzarbeiten, Skulpturen sowie Dekoartikel und Resinearbeiten aus; Porträtmalerei stellt der in Hainstadt lebende Maler Ognjen Spacic vor.

Damit nicht genug: "Mir liegt noch eine lange Liste weiterer Interessenten für die Kunstausstellung vor, aber wir haben einfach keinen Platz mehr!", betont Christine Böhrer. Dabei spiele es keine Rolle, in welcher Hinsicht jemand seiner künstlerischen Leidenschaft frönt: "Ich bin aufgeschlossen für alles und jeden. Es gibt viele, die kreativ sind und kreativ arbeiten – und alle sind willkommen. Die Herausforderung besteht am Ende darin, dass die Ausstellung in sich geschlossen ist, inhaltlich zusammenpasst und Stil hat – das bedeutet einen gewissen Aufwand, der sich aber lohnt!", erklärt sie.

Maßgebend sei auch das zwanglose und sympathische Ambiente: Genau das macht die Kunstausstellung in ihrem 42. Jahr erfolgreicher denn je. "Längst ist das Format kein kleiner Geheimtipp mehr, obwohl der Bekanntheitsgrad immer noch steigerungsfähig ist – leider wissen nicht alle, dass die Ausstellung direkt neben dem Schützenmarkt stattfindet.

Der Zustrom wird dennoch immer größer, so dass wir auch den bisher geschlossenen Mittwoch dazu genommen und die allgemeine Öffnungszeit von 18 auf 19 Uhr verlängert haben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade mittwochs viele Besucher auf den Schützenmarkt kommen und bisher vor verschlossenen Türen standen – das soll sich ändern!", lässt sie wissen.

Auch das Miteinander der Künstler mache den Charakter der Kunstausstellung aus: "Alles geht Hand in Hand. So macht auch die Vorbereitung Spaß, obwohl sie sicher gewissen Aufwand mit sich bringt. Menschlich kommt unglaublich viel zurück – und was Freude bereitet, macht man gern!", schildert Christine Böhrer. Lobenswert sei ebenso die gute Zusammenarbeit mit der Schützengesellschaft 1862 Buchen und Oberschützenmeister Achim Schubert.

Wie bisher wartet auf die Besucher auch ein Rahmenprogramm mit Verköstigung: Letztere stellen in bewährter Weise Karin und Jens Jaegle mit Team vom Hotel "Prinz Carl" sicher. Dazu kommt die Sicherheits- und Präventionsausstellung der Polizei, bei der wertvolle Informationen vermittelt werden – vielleicht auch zum Schutz der schönen Kunst im Eigenheim? Ein Besuch lohnt sich jedenfalls.

Info: Die offizielle Eröffnung wird am Samstag, 31. August, am späten Nachmittag sein. Grußworte steuern Landrat Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger bei. Die Kunstausstellung ist wahrend des Schützenmarkts täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet (Montag und Dienstag geschlossen).