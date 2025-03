Buche. (tra) An diesen Gänschmarsch werden alle gerne zurückdenken: Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen säumten die Besucher dicht an dicht die Straßen der Altstadt, um die kreativen Beiträge der Achierer zu sehen, zum Takt der Stadtkapelle und der Morreschnorranten zu schunkeln oder sich bei den Krähwinklern ein Bier zu holen, die die "Spielplatzpiraten" mit einer Spende unterstützen werden.

Die maskierten Achierer nahmen Buchener Geschichten aufs Korn und zeigten, wo in der Stadt der Schuh drückt.

"In Buche kummt die Verkehrswende. Stau in de Schütt bald ohne Ende", und "Buchen steht still, aber mit Konzept", wurde zum Beispiel der Verkehrsplanung angekreidet.

Auch das teure "Burghardt-Gym" bekam für Stolperfallen auf dem "Gehwech dvor" den Spiegel vorgehalten, und die Narren brachten darauf auch viele Zuschauer "zu Fall" – ganz zu deren Vergnügen! Eine große Gaudi war die "Habakra", die (not)ärztliche Sprechstunden beim Nikolaus anbot. Ohne viele Handyfotos konnte das nicht ablaufen ...

Ebenso musste die AWN daran glauben: "Zahlst du deine Müllgebühren fein, leuchtet bei der AWN der Werbeschein". Auch die Politik hatte ihren Platz: Sorgen bereite den Achierern der Rechtsruck: "Huddelbätz sind bunt, aus gutem Grund", war zu lesen.

Für viel Spaß sorgten auch die Traditionsfiguren wie zum Beispiel "Härle und Fräle", die Strohbären und die Kolping-Kapelle. Die Stimmung war gelöst und fröhlich, und nach dem bunten Zug wurde in der Innenstadt noch lange Straßenfaschenacht gefeiert.