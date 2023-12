Buchen. (dore) Ein kurioses Bild zeigte sich den Autofahrern am Dienstagnachmittag im Kreisel "Am Ring" in Buchen: Auf der Kreiselinsel hatte sich ein Opel Mokka platziert. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr – statt wie üblich die Kurve zu nehmen – von der Straße Am Ring geradeaus auf die Kreiselinsel gefahren.

Dabei beschädigte er eine Laterne und zwei Fahnenmasten. Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt, nach erstem Kenntnisstand war er alleinbeteiligt. Eine Alkoholisierung oder ein medizinischer Notfall konnten als Hauptursache nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizisten führten bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,5 Promille anzeigte, weshalb sie mit ihm zur Blutentnahme ins Krankenhaus fuhren. An dem Opel Mokka entstand Totalschaden, den die Polizei auf ca. 17.000 Euro bezifferte.