Buchen. (rüb) Das große Festzelt steht schon, nur der Biergarten fehlt noch. Die ersten Stände haben ihren Platz auch schon gefunden, ebenso einige Fahrgeschäfte. Der Aufbau des 195. Buchener Schützenmarktes läuft am Mittwochvormittag auf Hochtouren. Und mittendrin: Marktmeister Frank Helm, der bei dem geschäftigen Treiben immer den Überblick behält.

Noch zwei Tage müssen sich die Volksfestfreunde in der Region gedulden, dann geht es los. "Wir freuen uns auf einen großen Markt mit ganz vielen bewährten Angeboten und der einen oder anderen Neuerung", hatte Oberschützenmeister Achim Schubert von der Schützengesellschaft 1822 Buchen bei der Vorstellung des Programms erklärt.

76 Marktbeschicker werden dabei sein und damit einige mehr als beim letzten Mal. Damals wurde das erste Mal nach Corona wieder ein Schützenmarkt ohne Einschränkungen und in der gewohnten Größe gefeiert. Dafür gab es von den Besuchern im vergangenen Jahr reichlich Lob, ebenso wie für das Angebot der neuen Festwirte.

Besonderen Nervenkitzel verspricht der „Top Spin No. 2“ von Schaustellerin Magdalena Lucka, der am Mittwoch aufgebaut wurde. Foto: Rüdiger Busch

Die Festbewirtung Groll & Sohn aus Michelstadt hatte damals gleich zugesichert, das Schützenmarktzelt auch 2024 zu bewirten: "Sie waren sehr zufrieden mit ihrer Premiere in Buchen, und von den Besuchern gab es durchweg positive Rückmeldungen", weiß Schubert.

Wie im Vorjahr wird es traditionelle Festzeltgerichte wie Würste, Pommes, Schnitzel und Hähnchen geben, ergänzt um Burger, Kochkäse-Pommes oder Mexican-Style-Pommes – und das alles zu Preisen, die durchaus noch in die Kategorie familienfreundlich fallen. Für den Familienvater gibt es auch frohe Kunde: Die Maß Bier wird 10 Euro kosten und damit genauso viel wie im Vorjahr. Der 0,4-Liter-Krug Festbier wird für 4,50 Euro ausgeschenkt.

Nicht nur für das leibliche Wohl ist im 2000-Mann-Festzelt gesorgt, sondern auch für die musikalische Unterhaltung. Für Stimmung werden unter anderem "Die Waldmühlbacher", "Die Mückenlocher", "Die Himmeltaler" und die Buchener Stadtkapelle sorgen (siehe Programm unten).

Zum Auftakt am ersten Festsamstag gibt es um 16 Uhr wie gewohnt den großen Eröffnungsumzug. Nicht fehlen darf auch die große Kunstausstellung, organisiert von Christine Böhrer, in der Stadthalle. Sie ist täglich, außer Montag und Dienstag, von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Am zweiten Wochenende stellt zudem die Polizei im Foyer aus. Um das leibliche Wohl der Besucher kümmert sich das Team des "Prinz Carl". An beiden Wochenenden stellen die Buchener Kleintierzüchter im Zelt am Martinshäuschen aus.

Wer auf Nervenkitzel steht, auf den warten die Fahrgeschäfte "Breakdance" und "Top Spin No. 2". Autoscooter und Kinderkarussell komplettieren das Angebot im Vergnügungspark. Noch zwei Tage, dann herrscht dort, wo gerade noch fleißig gewerkelt wird, mitreißende Rummel-Atmosphäre.

Das Programm

> Samstag, 31. August: 16 Uhr Eröffnungsumzug (Aufstellung: Feuerwehrgerätehaus); abends im Festzelt: "Die Waldmühlbacher"

> Sonntag, 1. September: 11 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit der Formation "Die Mückenlocher"; 13.30 Uhr Umzug der Schützen (Aufstellung Schützenstraße / Stadthalle); abends im Festzelt: Andy Fischer

> Montag, 2. September: 15 bis 18 Uhr Königs-, Prinzen-, Pokal- und Kreiskönigsschießen; abends im Festzelt: "Die Mingos"

> Dienstag, 3. September: 10 Uhr traditioneller Frühschoppen im "Prinz Carl"; 13.30 Uhr kleiner Umzug zum Festplatz; abends im Festzelt: "Die Steinsberger"

> Mittwoch, 4. September: 13 Uhr Kindertag der Heimkinder Seckach und Walldürn; abends im Festzelt: "Die Rodensteiner"

> Donnerstag, 5. September: Vereinsabend im Festzelt, musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle Buchen

> Freitag, 6. September: 19 Uhr Königsproklamation im "Reichsadler"; abends im Festzelt: "Die Himmeltaler"

> Samstag, 7. September: 20.30 Uhr Fackelzug der Reservisten; abends im Festzelt: "Die Waldmühlbacher"

> Sonntag, 8. September: 11 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit der "BCH-Bloos-Band"; 13.30 Uhr Umzug der Kreisschützen (Aufstellung Schützenstraße/Stadthalle); abends im Festzelt: "Die Zwoa Spitzbuam"