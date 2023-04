Buchen. (rüb) Zwar sind die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet "Marienhöhe" in Buchen noch nicht abgeschlossen, aber die ersten Bauherren können in Kürze schon loslegen: Bürgermeister Roland Burger teilte am Donnerstag am Rande des Spatenstichs für den Glasfaserausbau mit, dass die Stadtverwaltung am Montag die ersten Baufreigaben erteilt habe.

Das Baugebiet, in dem in den ersten beiden Abschnitten auf 20 Hektar etwa 160 Bauplätze entstehen, zeichne sich sowohl durch seine Nähe zur Natur als auch durch die kurzen Wege in die Stadt aus.

Zwischen dem Naturdenkmal "Amorbacher Hohl" und der Bahnlinie sollen in einem weiteren Erschließungsabschnitt Reihen- und Mehrfamilienhäuser entstehen.