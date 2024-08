Buchen-Hollerbach. (rüb) Schon wieder flog in der Nacht auf Mittwoch in Buchen ein Polizeihubschrauber – aber nicht auf der Suche nach einem Vermissten wie am Montagnachmittag, sondern auf der Suche nach vermeintlichen Insassen eines Unfallautos. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 23.45 Uhr auf der Kreisstraße K3917 zwischen Buchen und Hollerbach.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der 19-jährige Fahrer mit seinem Audi A5 8T kurz vor Hollerbach in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Brückenmauer aus Buntsandstein.

Sowohl der Audi als auch die Brücke wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 15.000 Euro, an der Brücke von 20.000 Euro.

Da es vor Ort an der Unfallstelle Hinweise darauf gab, dass mehrere Personen im Fahrzeug waren, die möglicherweise Verletzungen erlitten hatten, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der sich mit einer Wärmebildkamera auf die Suche nach den vermeintlichen Insassen machte – aber ohne Erfolg.

Ort des Geschehens

Nach RNZ-Informationen könnte dies eine Schutzbehauptung des mutmaßlichen Fahrers gewesen sein: Der 19-Jährige war nämlich ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Unter Alkoholeinfluss stand der Fahrer aber nicht, wie ein Test vor Ort ergab.