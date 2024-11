Buchen. (rüb) Gleich zwei größere Baustellen in Buchen fordern aktuell von den Verkehrsteilnehmern besondere Geduld. Doch es gibt eine gute Nachricht: Die Bordsteinsanierung in der Walldürner Straße kann teilweise ohne halbseitige Sperrung durchgeführt werden, und sie wird auch deutlich früher fertiggestellt als von der Stadt zunächst angekündigt.

Seit Donnerstag laufen auf Höhe der Hautarztpraxis Weidmann die Arbeiten. Zeitweise ist eine halbseitige Sperrung erforderlich. Am Postkreisel wird der Verkehr dann Richtung Hotel-Restaurant "Reichsadler" gesperrt und über die Straße "Am Haag" abgeleitet.

In der umgekehrten Richtung läuft der Verkehr von der Volksbank bis zur Post über eine Einbahnstraße. Die Maßnahme soll bis nächsten Mittwoch abgeschlossen werden.

Wie in der Walldürner Straße ist auch in der Hettinger Straße die örtliche Baufirma Henn im Einsatz. Dort werden Stromkabel im Auftrag der Stadtwerke Buchen verlegt. Konkret geht es darum, zwei neue Ladestationen für Elektroautos mit Strom zu versorgen. Um die beiden neuen Stationen anzuschließen, muss der Anschluss durch die Hettinger Straße bzw. durch die Straße Zu den Dilläckern erfolgen. Deshalb ist auch die Einfahrt in diese Straße und zum Penny-Markt gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über das Industriegebiet. Die Sperrung soll Mitte/Ende nächster Woche aufgehoben werden. Der Verkehr wird mittels Ampeln geregelt, was vor allem zu den Stoßzeiten immer wieder längere Rückstaus in der vielbefahrenen Hettinger Straße erzeugt