Buchen. (ahn) Die gute Nachricht vorneweg: "Wir sind weiter als geplant", berichtet Marco Schölch, der stellvertretende Leiter Fachdienst Straßen beim Landratsamt, über den Fortschritt der Fahrbahndeckenerneuerung auf der L519 zwischen der Auf- und Abfahrt zur B27 Buchen-Süd und Bödigheim. Die Arbeiten werden im Auftrag des Regierungspräsidiums von Mitarbeitern der Firma Strabag GmbH ausgeführt. Und die kommen zügig voran. Ende Juli soll der Abschnitt bis nach Bödigheim wieder für den Verkehr freigegeben werden, danach wird in den Sommerferien der Fahrbahnbelag der Landesstraße bis nach Adelsheim erneuert.

Und dafür "wird es höchste Zeit", sagt Volker Henn vom Fachdienst Straßen beim Landratsamt, während Marco Schölch ergänzt: "Es ist kein Luxus, dass wir das jetzt machen." Denn der Zahn der Zeit hat sichtbare und spürbare Spuren im Fahrbahnbelag hinterlassen. Durch die seit Jahren massive Verkehrsbelastung mit hohem Anteil an Schwerverkehr sind Oberflächenschäden, Risse, Setzungen und Schlaglöcher im Belag entstanden, die die Verkehrssicherheit der insbesondere für Pendler wichtigen Straßenverbindung mehr und mehr einschränkten. Allerdings sei die tragende Substanz darunter noch in einem guten Zustand, so Henn.

Deshalb wird größtenteils lediglich eine vier Zentimeter dicke Schicht der Fahrbahndecke abgetragen. Das geschieht mittels einer großen Fräsmaschine, die insgesamt viermal den Weg zwischen der Auf- und Abfahrt zur B27 und Bödigheim abfährt.

Bereits am Donnerstag wurde unter Vollsperrung der Abschnitt bis zur Auffahrt zum Entsorgungszentrum "Sansenhecken" gefräst. Dieses kann ab dem heutigen Samstag wieder direkt angefahren werden. Vom 24. bis 28 Juli wird dann nochmals eine Umleitung eingerichtet, da wird dann die neue Asphaltschicht aufgetragen.

Mit der Asphaltierung wird nächste Woche von Bödigheim aus begonnen, wenn die Fräsarbeiten, die schon weit fortgeschritten sind, beendet sind. Dazu "wird zunächst ein Haftkleber aufgebracht, auf den dann die Asphaltschicht kommt", erklärt Marco Schölch.

Außerdem wird in der nächsten Woche der Parkplatz auf Höhe der Deponie "Sansenhecken" verbreitert. "Gerade wenn dort bereits ein Lkw steht, kommt ein zweiter kaum vorbei", schildert Volker Henn die Situation am Parkplatz, der gut frequentiert wird.

Ende Juli sollen dann die Asphaltarbeiten auf dem Abschnitt zwischen der Auf- und Abfahrt zur B27 Buchen-Süd und Bödigheim erledigt sein, sodass die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben werden kann. "Es ist schon sportlich, zumal es mit rund 3,5 Kilometern eine lange Strecke ist", meint Marco Schölch. Allerdings liege man bis jetzt sehr gut im Zeitplan.

Laut diesem geht es am 7. August mit dem zweiten Abschnitt bis nach Adelsheim weiter. Die Ortsdurchfahrt Bödigheim, die relativ neu ist, wird nicht erneuert. Vielmehr beginnt der zweite Bauabschnitt ab dem Ortsausgang von Bödigheim.

Der Fahrbahnbelag auf der Strecke bis nach Adelsheim soll dann in rund drei Wochen erneuert werden. Vor allem wegen der Schulbusse "müssen die Arbeiten innerhalb der Sommerferien geschehen", erklärt Volker Henn. Dann kann die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden – auch wenn unter lokalen Sperrungen womöglich noch Restarbeiten ausgeführt werden müssten, so Marco Schölch.

Die Kosten für die Maßnahme trägt das Land Baden-Württemberg, der Fachdienst Straßen hat im Auftrag des Regierungspräsidiums allerdings die Bauleitung übernommen. "Das kommt bei uns noch oben drauf", sagt der stellvertretende Fachdienstleiter, betont aber auch: "Es kommt ja unserem Straßennetz zugute."