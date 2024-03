Von Andreas Hanel

Buchen. Reinhard Mey, Moses Pelham oder die "Böhsen Onkelz" – das sind nur einige Musiker, mit denen der Buchener Musikproduzent Michael Mainx erfolgreich zusammengearbeitet hat. Der 54-Jährige hat in der Hettinger Straße ein kleines, aber feines Studio. Allerdings ist der Diplom-Toningenieur auch schon mal auf Konzerttourneen dabei und sorgt dort für den richtigen Sound.

Wie zum Beispiel im Juli 2022. Da mischte er für 45.000 "Onkelz"-Fans in Frankfurt den Live-Sound, als die deutsche Band ihr 40-jähriges Bestehen – wegen Corona mit zwei Jahren Verspätung – feierte. Herausgekommen ist dabei unter anderem das Nummer-1-Album "40 Jahre live im Waldstadion" – co-produziert von Michael Mainx.

"Viele Bekannte haben zu mir gesagt: ,Mach’ das nicht! Das schadet deiner Karriere‘", erinnert sich der Buchener im Gespräch mit der RNZ an die Anfangszeit seiner Zusammenarbeit mit den "Böhsen Onkelz". Allerdings: "Das stimmt nicht. Da wird viel aus Unkenntnis erzählt", betont Mainx.

Und die Medien trügen ihr Übriges zu dem schlechten Image bei. "Ich kenne die Onkelz so, wie sie keiner kennt. Die sind völlig in Ordnung und hochprofessionell. Wenn es nicht so wäre, wäre ich der Erste, der aus der Sache draußen gewesen wäre." Und neben ihm arbeite auch die "internationale Crème de la Crème der Veranstaltungstechnik" mit der Band ohne Probleme zusammen.

Zu den Onkelz ist Mainx 1996 gekommen. "Die haben in Frankfurt nach Produktionsmöglichkeiten gesucht", berichtet er. Er selbst arbeitete damals noch in der Main-Metropole und wurde der Band empfohlen. Nach einem ersten persönlichen Treffen und nach einigen Wochen der Zusammenarbeit hatte der Buchener mit "E.I.N.S" sein erstes Onkelz-Album – mit Platin ausgezeichnet – aufgenommen und gemischt.

Nach Frankfurt kam Mainx eigentlich durch einen Zufall. "Musik war schon immer meine Leidenschaft. In Frankfurt habe ich nach dem Abi Leute kennengelernt, die mir eine Ausbildung als Toningenieur angeboten haben." Und so erlangte er sein Diplom als Audio Engineer bei der School of Audio Engineering. Parallel absolvierte er einige Praktika – und gleich das erste Studio wollte ihn nicht mehr ziehen lassen. So begleitete er bis 2018 in Frankfurt zahlreiche Produktionen.

Danach zog es ihn zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn wieder in seine Heimat Buchen. Dort richtete er sich im Haus seiner Großmutter ein Tonstudio ein. "Ich bin hier top eingerichtet. Ich kann hier alles machen", verrät er. Buchen ist inzwischen sein Hauptarbeitsplatz. Allerdings ist er auch auf der ganzen Welt unterwegs, "wenn Bands irgendwo was produziert haben wollen" – von Dublin über Ibiza bis Nashville.

Die typische Produktion reicht von der Vorplanung mit den Künstlern über das Aufnehmen bis zum fertigen Mix. Wie lange eine Produktion dauert, hänge von den Bands und deren Budget ab. "Das geht auch mal ein Jahr lang." Das Mastering eines Albums überlässt er im Normfall anderen, wobei er auch dafür das Equipment hätte. Michael Mainx hat sein Handwerk von der Pike auf an millionenteuren Mischpulten gelernt. Heute geht alles einfacher "in the Box", also im Computer.

Doch auch die Arbeit auf Tour reizt den Buchener. "Das ist eine ganz andere Magie. Die Kombination aus Studio und Live-Veranstaltungen ist fantastisch", berichtet er. Auf Tournee war er zum Beispiel 2022 mit Reinhard Mey. "Er ist ein absoluter Ausnahmekünstler", schwärmt der Buchener. Im Dezember steht die Abschiedstour von Moses Pelham an, mit dem Michael Mainx schon einige Projekte gestemmt hat. Seine Live-Erfahrungen mit den Onkelz begannen 1999 als Monitormischer. Er hatte also die Verantwortung für den Sound, den die einzelnen Bandmitglieder in ihre In-Ear-Kopfhörer bekommen. Eine große Herausforderung, denn das Live-Mischen war für ihn Neuland. "Das sind die Momente, in denen du nicht Nein sagen darfst", weiß der 54-Jährige.

Nein sagte der Toningenieur übrigens auch nicht, als auf einer Onkelz-Tour bei einem Lied jemand fehlte, der die akustische Gitarre spielte. Da er selbst Gitarre spielt, sprang Michael Mainx kurzfristig ein und fand sich kurz darauf auf der Bühne vor 30.000 Fans wieder. Sein musikalisches Talent ist sogar auf dem Onkelz-Titel "A.D.I.O.Z." zu hören, den er zusammen mit Bassist Stephan Weidner komponiert und mit Matthias "Gonzo" Röhr alle Gitarrenparts eingespielt hat.

2016 wechselte er für die Onkelz vom Monitor- ans "Front of House"-Mischpult" und sorgt seitdem bei Live-Auftritten für den richtigen Sound fürs Publikum. So auch im Juli 2022 bei den eingangs erwähnten Jubiläumskonzerten in Frankfurt. Die darauffolgenden Wochen hat er die Nachproduktion des Albums und der DVD übernommen. Dies war inzwischen sein zehntes Live-Album für die Onkelz, daneben hat er bereits sieben Studioalben mit der Band produziert.

Und was ist das Geheimnis seines Erfolgs? "Neben dem Fachwissen musst du mit den Leuten können", sagt Mainx. Und das kann er offensichtlich. Denn egal, ob mit großen Stars oder unbekannten Bands, ob hauptberuflich oder ehrenamtlich – "Ich mache meinen Job bei allen mit dem gleichen Engagement".

Dass er zusammen mit Frau und Sohn nach Buchen zurückgekehrt ist, hat er übrigens nie bereut – im Gegenteil. "Wir fühlen uns hier total wohl. Buchen hat alles, was man braucht – und vor allem kurze Wege", so der Familienvater, der seine musikalische Expertise auch gern bei lokalen Produktionen einbringt. "Außerdem genieße ich es, wieder in der Heimat zu sein – so sind viele alte Freundschaften wieder aufgelebt und neue dazugekommen."

Wie etwa mit dem Kirchenmusiker Horst Berger, mit dem er öfter zusammenarbeitet. "Das macht richtig Spaß." Ihr aktuelles Projekt wird übrigens am heutigen Samstag um 19 Uhr in der Kirche St. Magnus in Hainstadt aufgeführt: Der Jugend-, Kirchen- und Projektchor von St. Oswald präsentiert zusammen mit einer Band, Solisten, Tanz und Videoinstallation unter Leitung von Horst Berger das Oratorium "Adam" von Gegor Linßen. "Ein total reizvolles Projekt", so Mainx. Vergangenes Wochenende hat sich die Band bei ihm im Studio getroffen, um die 21 Songs einzuüben. Und nun steht heute Abend die große Aufführung an – bei der Michael Mainx zusammen mit seinem Kollegen Peter Falke natürlich wieder für den richtigen Sound sorgen wird.

Info: www.mx-music.de