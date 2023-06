Buchen. (pm) In Buchen geht es ab Samstag, 24. Juni, beim Stadtradeln in Baden-Württemberg um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Im Rahmen der Initiative "Radkultur" fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klimabündnisses. Das Ziel: in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Mitradeln lohnt sich gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb der Kommune noch spannender. Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. Wer nun Lust hat mitzufahren, meldet sich unter www.stadtradeln.de/buchen an.

Dieses Jahr rückt die Teilnahme von Schulen stärker in den Fokus: Unter dem Dach des Landesprogramms "Movers – Aktiv zur Schule" findet erstmalig das Schulradeln als Sonderwettbewerb im Rahmen des Stadtradelns statt. Alle Schulen aus Buchen können daran teilnehmen und im Aktionszeitraum möglichst viele Fahrradkilometer sammeln.

Der Startschuss zur Aktion wird am Samstag, 24. Juni, um 17 Uhr gemeinsam mit der Eröffnung des Vorsommerfests im Museumshof in Buchen fallen. Alle sind willkommen. Wer schon hierzu stilecht mit dem Fahrrad kommt, darf sich zusätzlich über eine kleine Überraschung freuen.

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.

In diesem Jahr können Radfahrer zudem dabei unterstützen, Buchen noch fahrradfreundlicher zu machen. Mit der Meldeplattform "Radar!" haben sie die Möglichkeit, über die Stadtradeln-App oder via Internet (www.radar-online.net) auf Mängel und gefährliche Stellen an Radwegen aufmerksam zu machen. Dabei setzen sie einfach einen Pin auf die digitale Straßenkarte, beschreiben die Gefahrenstelle, und schon wird der zuständige Fachbereich in der Verwaltung automatisch informiert.

Die Buchener Maßnahmen fügen sich in die vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg geförderte Initiative "Radkultur" ein, deren Ziel es ist, dass mehr Menschen im Alltag mit dem Fahrrad mobil sind. Weitere Informationen unter www.radkultur-bw.de. Bei der Stadt ist Karoline Bichler, Tel. 06281/31184, die Ansprechpartnerin.