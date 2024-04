Buchen. (pm) Bald wird die Innenstadt in Buchen wieder zur Marktfläche: Es ist Naturparkmarkt-Zeit, und die regionalen Produkte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald stehen beim ersten Naturparkmarkt des Jahres 2024 im Mittelpunkt.

In der Buchener Fußgängerzone und im angrenzenden Museumshof findet am Sonntag, 21. April, zum zweiten Mal der Naturparkmarkt statt. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher eine bunte Palette an Produkten "Made in Naturpark Neckartal-Odenwald" und Informationen zu Naturpark-Themen in Buchen erkunden, erleben und genießen. Mit fast 40 Anbietern, darunter auch Höfe aus Buchen und Betriebe aus der direkten Umgebung sowie aus dem gesamten Naturpark, zeigt der Naturparkmarkt bei seinem Auftakt in diesem Jahr die ganze Vielfalt, die der Naturpark zu bieten hat.

Beim Einkaufen direkt vom Erzeuger können sich die Besucher selbst ein Bild von der Qualität, der Frische und Vielfalt der Produkte machen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich bei den Anbietern über die Herstellung der Produkte und den Betrieb selbst zu informieren. Das vielfältige Angebot besteht aus frischen, gesunden Lebensmitteln und regionalen Spezialitäten sowie handwerklich gefertigten Produkten, Kosmetika und Pflanzen aus der Region.

Die teilnehmenden Betriebe präsentieren beispielsweise eine bunte Brotvielfalt und Wurstspezialitäten, Ziegenkäse und Tofu, Grünkern und Öle aus heimischen Saaten, Wildobstprodukte und Chutneys, Kartoffeln und Nudeln, Marmeladen und Gelees, Honig und Imkerprodukte, Säfte, Sirupe und Seccos, Weine und Hochprozentiges sowie erstes frisches Gemüse und Jungpflanzen, aber auch Vielfältiges aus Holz, Keramik, Kosmetikprodukte und Seifen, Stauden und Kräuter sowie natürliche Floristik.

Der Naturparkmarkt ist ein Markt, bei dem die ganze Familie auf ihre Kosten kommt: genießen, informieren, einkaufen und bei den zahlreichen Mitmachangeboten aktiv sein, wie zum Beispiel beim Wildpflanzen Säen, Drechselkreisel bemalen und Flugbienen Gestalten oder auch beim Kräutersalz Herstellen.

Der Naturpark Neckartal-Odenwald hat Schätze zu bieten, und so werden viele der regionalen Leckereien auch zum direkten Genießen angeboten wie zum Beispiel Grünkernburger, knuspriger Flammkuchen – auch der legendäre Wilde-Sau-Flammkuchen, Steaks vom Strohschwein, Wildspezialitäten und Bauernbratwurst, Ziegenkäsebrot, vegetarische und vegane Leckereien aus Edelpilzen und vieles mehr. Auch Kaffee und saisonale Kuchen sind im Angebot.

Seit Jahren engagiert sich der Naturpark Neckartal-Odenwald für regionale Produkte, ihre Vermarktung und die Stärkung der Landwirte, Produzenten und Anbieter im gesamten Naturpark. Die Stadt Buchen veranstaltet den Naturparkmarkt in Kooperation mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald. Der Markt in Buchen ist der erste Markt von insgesamt sieben Naturparkmärkten im Jahr 2024.

Die Naturparkmärkte werden durch die durch EU, das Land Baden-Württemberg und die Lotterie Glücksspirale finanziell gefördert.