Buchen. (pm) Wegen dringend nötiger Elektroarbeiten am neuen Seniorenheim Geras in Hettingen muss die Alte Buchener Straße von heute, Montag, bis Mittwoch, 7. Juni, gesperrt werden. Betroffen ist davon auch die Stadtbuslinie, die in dieser Zeit die Haltestellen am Blassenrain und am Hühnerberg nicht anfahren kann.