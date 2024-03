Buchen. (rüb) "Die Wertschätzung für das Handwerk hat leider lange gefehlt – dabei haben wir wirklich tolle Berufe", sagte Sibylle Brauch, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft.

Wie abwechslungsreich diese Berufe sind, das erlebten am Mittwoch rund 500 Schüler aus der Region beim Berufsorientierungstag an der Zentralgewerbeschule und an der Helene-Weber-Schule Buchen.

Rund 25 Aussteller stellten ihre Firmen und Berufe vor und betrieben somit – wie auch die Berufsschullehrer mit ihren Vorführungen – beste Werbung für die Ausbildung.

Die organisatorischen Fäden der Großveranstaltung liefen beim stellvertretenden ZGB-Schulleiter René Reichert zusammen. Schüler der 8. und 9. Klassen von Werkrealschulen und Realschulen aus der Region waren zu dem Aktionstag eingeladen.

Dafür hatten die Veranstalter – ZGB, HWS und Kreishandwerkerschaft – eigens einen Busshuttle organisiert und finanziert. Vor Ort wurden die Schüler in verschiedenen Gruppen durch die Veranstaltungsräume geführt, so dass sich alles gut verteilte.

"Nutzt die Gelegenheit, euch aus erster Hand zu informieren", sagten die Rektoren Carlo Götz und Christof Kieser zu den Schülern.

Die Berufsschulen seien so etwas wie ein Gelenk zwischen den Zubringerschulen und den Betrieben: "Wir wollen mit dieser Veranstaltung heute beide zusammenbringen und den Schülern aufzeigen, was es alles für Ausbildungsmöglichkeiten gibt", sagte Götz.

Ganz uneigennützig geschieht dies natürlich nicht: "Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen Schüler in einigen Jahren bei uns wiedersehen."

Dass die Berufsschulen und die Kreishandwerkerschaft gemeinsame Ziele haben – die Fachkräfte von morgen anwerben und ausbilden –, das verdeutlichte Sibylle Brauch. Dafür sei es von großer Bedeutung, die Berufsschulklassen vor Ort zu erhalten.

Dies hob auch Landrat Dr. Achim Brötel hervor: "Wir kämpfen um den Erhalt der Ausbildung hier vor Ort, gerade bei den Bäckern und Metzgern." Wie schwer die es haben, geeigneten Nachwuchs zu finden, verdeutlichten die Innungsobermeister Ralf Herkert (Fleischer) und Peter Schlär (Bäcker).

Dabei seien die Aussichten gut, denn die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln sei vorhanden. Dass man nie zu alt ist, um backen zu lernen, wurde dann in der Backstube deutlich, wo der Landrat einen Zopf flechten musste: "Du hast Dich für ein Praktikum bei mir qualifiziert", kommentierte Peter Schlär das durchaus vorzeigbare Ergebnis schmunzelnd.