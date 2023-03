Auch müsse der Nachwuchs mitunter Kompromisse eingehen: "Die stetige sofortige Erfüllung jeden Wunsches, wie sie viele für sich einfordern, funktioniert einfach nicht", so Kempf. Wer diese Punkte im Auge behält, habe realistische Chancen auf eine "Top-Ausbildung in der Region": Zumeist bemühen sich die Betriebe sehr um den Nachwuchs.

Die Veranstaltung wurde in der Aula der benachbarten Zentralgewerbeschule ausgerichtet, wofür Kempf sich bei ZGB-Schulleiter Konrad Trabold bedankte: "Die gute Zusammenarbeit mit der ZGB und auch der Agentur für Arbeit, die unsere Börse an Schulen bewarb, ist einfach Spitze!", betonte er.

Es wurden Gespräche geführt und Kontakte geknüpft. Foto: Adrian Brosch

Mit der Ausstellerzahl war auch die Besucherzahl abermals gestiegen: Mehr als 400 Jugendliche – darunter ganze Schulklassen aus Buchen und umliegenden Gemeinden – nutzten die Möglichkeit zur Information. An den zahlreichen Ständen konnten Gespräche geführt, Erstkontakte geknüpft, Druckschriften mitgenommen und Einblicke gewonnen werden. "Ziel und Zweck der Börse ist, dass Ausbildungsverträge zumindest vor Ort angebahnt werden und man sich kennenlernt", bemerkte Kempf beim Rundgang.

Schließlich sind Aussichten und Angebot besser denn je: "Die Betriebe nehmen anders als vor Jahren nicht nur Schüler mit Bestnoten. Wichtiger sind Lernwille, Motivation, Auftreten, Charakter und das allgemeine Interesse!", sagte er. Wer nach der Schule einen Beruf erlernen möchte, habe trotz weitgehend freier Auswahl aber auch Pflichten: "Ein junger Mensch muss in der Lage sein, Autoritäten anzuerkennen – man behandelt nicht nur die Familie und die Freunde respektvoll und ehrlich, sondern auch Ausbilder, Lehrer, Kollegen und Vorgesetzte", merkte er an.

Auch müsse der Nachwuchs mitunter Kompromisse eingehen: "Die stetige sofortige Erfüllung jeden Wunsches, wie sie viele für sich einfordern, funktioniert einfach nicht", so Kempf. Wer diese Punkte im Auge behält, habe realistische Chancen auf eine "Top-Ausbildung in der Region": Zumeist bemühen sich die Betriebe sehr um den Nachwuchs.

"Sie wollen nicht um des Ausbildens willen ausbilden, sondern um sich selbst durch qualifizierte Fachkräfte zu erhalten", betonte der Geschäftsführer. Dem gegenüber stehen zuweilen auch Firmen, die kein Interesse an der Ausbildung junger Menschen zeigen oder das Thema zumindest nicht forciert angehen.

"Das muss man jedoch differenziert betrachten. Manchem Kleinbetrieb sind die Aufwendungen schlicht zu hoch – allein eine Lehrstellenbörse wie unsere verlangt das Abstellen von Kräften für den Stand und gewissen zeitlichen Einsatz, was einer Firma mit wenigen Angestellten kaum möglich ist. Manche wollen auch deswegen nicht mehr ausbilden, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben", räumte Kempf ein.

Hier aber müssen Jugendliche sowie ihre Eltern und die Politik jedoch vor ihren Haustüren kehren. "Ich habe das Gefühl, dass duale Ausbildungen für viele Eltern im Neckar-Odenwald-Kreis kein Karriereziel mehr darstellen, das sie ihren Kindern empfehlen. Sie folgen damit der Politik, die den Menschen Bildung und Ausbildung ,auf höchstem Niveau’ als einzig sicheres Mittel zur Zukunft propagiert hatte – bis sie selbst langsam den Fachkräftemangel zu realisieren begann.

Wer heute in eine duale Ausbildung startet, schlägt jedoch alles andere als eine Sackgasse ein – niemand muss sich Sorgen um seine berufliche oder finanzielle Zukunft machen, erlernt er einen soliden Beruf!", so Kempf. Den Besuch weiterführender Schulen müsse man ebenfalls aus verschiedenen Perspektiven betrachten: "Der Start ins Berufsleben verzögert sich – aber eines Tages muss man ins Berufsleben starten!".

Inzwischen sei man durch verschiedene Faktoren auf dem besten Wege in den Fachkräftemangel hinein: Zum einen machen sich die geburtenschwachen Jahrgänge immer mehr bemerkbar, zum anderen gehen viele Fachkräfte im nächsten Jahrzehnt in den Ruhestand. "Vor allem in den Betrieben im Neckar-Odenwald Kreis gibt die Altersstruktur vieler Unternehmen zu denken."

Speziell im Ländlichen Raum sei es andererseits auch schwer, qualifizierte Fachkräfte durch Zuzug anzulocken: "Wer neue Perspektiven sucht, zieht in die Großstädte und nicht nach Buchen, Hardheim oder Mosbach", stellte Kempf klar. So sei man im Neckar-Odenwald-Kreis "essenziell darauf angewiesen, eigenen Nachwuchs selbst auszubilden" – was schwieriger denn je anmute: Zum Start des laufenden Ausbildungsjahrs traten lediglich 189 Auszubildende im Landkreis eine Lehrstelle im technisch-gewerblichen Bereich an – 101 weniger als im letzten "Vor-Corona-Jahr" 2019.

Hauptproblem sei der Mangel an Bewerbern: "Gab es früher mehr Bewerber als Lehrstellen, hat sich das Blatt heute komplett gewendet", bemerkte er. Fehlende Ausbildungsreife spiele dabei kaum eine Rolle – es sei schlicht die Akademisierung, die Handwerk und Industrie, aber auch den früher stark frequentierten kaufmännischen Berufen nicht in die Hände spiele.

"Dem gilt es nun entgegenzuwirken – mit allem, was die regionalen Arbeitgeber und wir als ÜAB zu bieten haben!", merkte Stefan Kempf an. Bewusst habe man sich so auch für den Termin im Februar entschieden: "Druckfrische Halbjahreszeugnisse sind eine stichhaltige Basis für gute Bewerbungen." Die Durchführung einer "Sommerbörse" sei noch nicht final entschieden: Hier warte man die Situation auf dem Ausbildungsmarkt und das Angebot ab.