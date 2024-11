Buchen. (rüb) Die angespannte Parksituation rund um den Kindergarten "Regenbogen" in der Hainsterbach soll bald schon Vergangenheit sein: Aktuell laufen die Arbeiten für den Bau von 22 neuen Stellplätzen auf Hochtouren. Die neuen Parkplätze entstehen auf der vorherigen Grünfläche zwischen Kindergarten und Straße. Derzeit wird der Untergrund vorbereitet, anschließend wird gepflastert. Wenn das Wetter mitspielt, könnten die neuen Parkplätze in der Kalenderwoche 50 (ab 9. Dezember) fertiggestellt sein, teilte Beigeordneter Benjamin Laber im Gespräch mit der RNZ mit. Die Kosten liegen bei rund 130.000 Euro. Der Auftrag ging an die Firma Alfred Link (Walldürn).