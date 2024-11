Zu sechs Jahren Haft hat das Landgericht Mosbach am Donnerstag zwei aus Serbien stammende Angeklagte verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie am 6. September 2023 einen Brandanschlag mit zwei Molotow-Cocktails auf ein Haus in Adelsheim ausgeführt haben (die RNZ berichtete). Die beiden Mittäter kamen mit jeweils drei Jahren davon. Foto: Daniela Käflein