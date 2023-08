Dallau. (lah/cao) Während Temperaturen von 32 Grad am Sonntagnachmittag für einen Ansturm auf die Freibäder der Region sorgten, kamen in Dallau zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren schnell ins Schwitzen. Ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in der Hafengasse sorgte für einen gesperrten Ortskern, reichlich beißenden Qualm und Schaulustige, die zwischen Entsetzen und Mitgefühl schwankten.

74 Feuerwehrkräfte aus Elztal, Mosbach Stadt, Neckarelz, Diedesheim und Waldbrunn bekämpften von innen und außen die Flammen und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Nachbargebäude. Die gute Nachricht: Alle Personen, die sich in dem Gebäude befunden hatten, konnten es selbstständig verlassen. "Eine Person wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht", erklärte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Gemeldet wurde der Brand um 15.10 Uhr. Nach einem lauten Knall habe der Dachstuhl sofort in Flammen gestanden, berichtete der Anrufer der Leitstelle. Die Rauchsäule über dem Ortskern war kilometerweit zu sehen und in ganz Dallau zu riechen.

Darüber hinaus "vernebelte" der Qualm den Blick rund um den betroffenen ländlichen Wohnkomplex in der engen Hafengasse. Zwischen blinkenden Blaulichtern und Unmengen von Wasserschläuchen behielten die Einsatzkräfte aber den Überblick und gingen routiniert zu Werke, um Schlimmeres zu verhindern.

Um 17 Uhr erklärte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenloh: "Feuer unter Kontrolle", gegen 18 Uhr wurden letzte Glutnester mit einem Bagger au dem Dachstuhl entfernt. Doch erst um 20.30 Uhr kam schließlich die Entwarnung: "Alle Glutherde aus."

Wie sich das Feuer entzündet hat, ist noch nicht klar. Auch gegenüber der Polizei berichtete einige Zeugen von einem Knall. Ob eine Explosion den Brand ausgelöst hat, konnte die Polizei am Montag weder bestätigen und noch ausschließen. "Die Ermittlungen dauern an." Auf mindestens 500.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden.

Ort des Geschehens

Update: Montag, 21. August 2023, 16.30 Uhr