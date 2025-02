Von Ralf Scherer

Walldürn. Es müssen filmreife Szenen gewesen sein, die sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in der Otto-Hahn-Straße abgespielt haben: Gegen 3.30 Uhr sollen mehrere dunkel gekleidete Männer den Geldautomaten der Volksbank Franken in die Luft gesprengt haben und anschließend mit einer schwarzen, hochmotorisierten Limousine geflüchtet sein. Die Detonation soll, so berichteten es Anwohner, sogar im Luftlinie mehr als einen Kilometer entfernten Wohngebiet "Lindig" zu hören gewesen sein.

In den sozialen Medien machte die spektakuläre Tat schnell die Runde. Auf der ohnehin viel befahrenen Wilhelm-Röntgen-Straße herrschte am Vormittag noch mehr Verkehr. Passanten zückten an der Polizeiabsperrung ihre Handys, um die Überreste des blauen Häuschens mit dem Volksbank-Logo bildlich festzuhalten.

Zeitgleich waren noch immer Beamte der Kriminalpolizei damit beschäftigt, Spuren an dem einsturzgefährdeten Gebäude und auf dem umliegenden Gelände zu sichern. Akribisch begutachteten sie die Trümmerteile und fotografierten jedes Detail. Eine Beamtin sammelte zwischendurch ein weißes Kabel ein und verstaute es in einer Tüte.

Womöglich handelte es sich um eine Art "Zündschnur", mit der die Täter den Sprengsatz von der Straße her ausgelöst haben. Bevor die Beamten des Kriminalkommissariats Mosbach und der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn mit ihrer Spurensuche beginnen konnten, untersuchten Spezialisten für Spreng- und Brandsätze des Landeskriminalamts Baden-Württemberg den Tatort.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung gelang ihnen unerkannt die Flucht. Zur Höhe des Schadens an dem Gebäude und des geraubten Geldes machten die Polizei und die Volksbank Franken bisher keine Angaben. "Es ist sehr bedauerlich, dass wir nun auch Opfer einer Automatensprengung wurden", erklärten die Volksbank-Vorstände Karin Fleischer und Holger Dörr auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. "Jedoch hatten wir Glück im Unglück, vor allem da keine Personen verletzt wurden. Außerdem war es ein frei stehendes Gebäude, so dass wir keinen Schaden an etablierten Bankgebäuden haben. Wir hoffen, dass dies ein Einzelfall bleibt und die schnell eingeleitete Fahndung zum Erfolg führt."

Wer zum Zeitpunkt der Tat etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich an die Kriminalpolizei in Mosbach, Tel. 06261/8090, wenden.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 26. Februar 2025, 11.52 Uhr

Am frühen Nachmittag begannen Arbeiter der Firma Emil Tomac & Sohn (Buchen) mit dem Abriss des einsturzgefährdeten Gebäudes. Foto: Ralf Scherer