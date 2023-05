An das "erste Mal" vor zehn Jahren erinnerte sich Volker Schmidt noch ganz genau. Zur Premiere des inklusiven Frühstücks hatte sogar ein DJ aufgelegt. Später spielte die "Band of Mountain School". Mittlerweile habe sich einiges geändert. Viele Bewohner vom Haus Elz sind Richtung Innenstadt in die Karl-Theodor-Straße gezogen. Gleich geblieben ist die Begeisterung, mit der sich sowohl die Ehrenamtlichen von der Johannes-Diakonie als auch vom Jugendgemeinderat hier einbringen. "Es ist total schön, dass die Aktion so gut angenommen wird", freuten sich sowohl Markus Ludigkeit als auch Joleen Engelfried von der JGR-Geschäftsstelle über die großartige Resonanz.

Von Peter Lahr

Mosbach. Am Samstag waren nicht nur Iris Henn und Cornelia Schulz vom Stadtmarketing auf Wolke Sieben. Alle 40 Händler des Mosbacher Blumenmarkts freuten sich über Sonnenschein, frühsommerliche Temperaturen und zahlreiche Besucher. Kein Wunder, dass OB Julian Stipp und Bürgermeister Patrick Rickenbrot rasch ins Schwitzen kamen. Absolvierten die beiden doch einen Crashkurs im Blumenschalen-Bepflanzen bei Stadtrat Walter Posert.

Das Publikum konnte nicht nur "flotte Dreier fer umme" mit nach Hause nehmen, sondern sich zudem beim inklusiven Frühstück der Johannes-Diakonie und des Jugendgemeinderats erholen. Nebenan im Rathaussaal luden Selbsthilfegruppen zum Perspektivwechsel ein – eine Aktion im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Fotogalerie: Blumenmarkt Mosbach 2023 Previous Next Auf dem Mosbacher Blumenmarkt wurde am Samstag einiges geboten. Fotos: Peter Lahr

An das "erste Mal" vor zehn Jahren erinnerte sich Volker Schmidt noch ganz genau. Zur Premiere des inklusiven Frühstücks hatte sogar ein DJ aufgelegt. Später spielte die "Band of Mountain School". Mittlerweile habe sich einiges geändert. Viele Bewohner vom Haus Elz sind Richtung Innenstadt in die Karl-Theodor-Straße gezogen. Gleich geblieben ist die Begeisterung, mit der sich sowohl die Ehrenamtlichen von der Johannes-Diakonie als auch vom Jugendgemeinderat hier einbringen. "Es ist total schön, dass die Aktion so gut angenommen wird", freuten sich sowohl Markus Ludigkeit als auch Joleen Engelfried von der JGR-Geschäftsstelle über die großartige Resonanz.

Wer den "Perspektivwechsel" weiter vertiefen wollte, konnte mit Jutta Schuele zu einer Rollstuhl-Tour über das Kopfsteinpflaster antreten. Die kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung verwies auf die gute Kooperation mit dem Selbsthilfenetzwerk, das sich hier aktiv einbrachte.

Für Augen und Nasen gleichermaßen hielt der Stand von Rebecca Winter auf dem Marktplatz Erfreuliches bereit. "Die Klassiker Rosen und Hortensien gehen sehr gut. Die Farben Blau, Rosa und Grün sind gefragt", wusste die Fachfrau. "Pfirsichsalbei und Basilikum sind gefragt und bei den Kräutern geht es querbeet", hieß es am Stand vom mediterranen Terrakottahaus. Mourad Latrache und seine Frau importieren handgetöpferte Keramik aus Tunesien und kombinieren die farbstarken Dekors gerne mit Pflanzen.

Für Gartenfreunde mit eher überschaubarem Balkongrundstück hielt Helen Hinz "Tomaten aus Kurpfalz" bereit. Samenfeste alte Sorten wie südamerikanische Wildtomaten, Johannisbeertomaten oder bolivianische Obsttomaten kämen auch mit den heißen Sommern gut zurecht. Bei Familie Domes aus dem hessischen Odenwald war neben den Ranunkel-Sträußen Basilikum gefragt.

Dem gärtnerischen Horrorthema Schnecken können Tanja und Frank Strehnisch aus dem Backnanger Raum etwas Kulinarisches und Kreatives abgewinnen. "Wir haben mit fünf Schnecken auf einem Quadratmeter angefangen", erinnerten sich die beiden an die Ursprünge ihrer naturnahen Schneckenzucht vor über zehn Jahren. Mittlerweile beliefern sie die Gastronomie mit ihren Weinbergschnecken und basteln aus den Häusern Lichterketten oder Lampen.

Unter Anleitung von Stadtrat Walter Posert absolvierten OB Julian Stipp und Bürgermeister Patrick Rickenbrot (v. l.) einen Crashkurs im Bepflanzen von Blumenschalen. Foto: Peter Lahr

"Wir springen nicht über jedes Stöckchen", warnten OB Stipp und Bürgermeister Rickenbrot zu Beginn ihrer Pflanzaktion. Doch Walter Posert monierte umgehend die fehlenden Gärtnerhüte und Schürzen. Schnell spornte der Meister die beiden Spätberufenen zu erstaunlichen Akkordleistungen an.

Zum Aufblühen und Entspannen griffen im Anschluss die Musiker von "Just Seven" in die Instrumente und boten "Classic Rock Cover" – ebenfalls querbeet, beziehungsweise kreuz und queer durch den Gemüsegarten, zu dessen Ausstattung seit Neuestem sogar "Kleinstadtperlen-Liegestühle" gehören.