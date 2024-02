Von Stephanie Kern

Binau. Vor so vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern hat Tobias Leibfried laut eigener Aussage noch nie einen Haushaltsplan vorgestellt. Das Interesse der Binauer an der Gemeinderatssitzung am Montagabend bezog sich aber wohl vielmehr auf die Bekanntgabe der fünf Bürgermeisterkandidaten. Ganz so gut waren die Zahlen, die der Kämmerer präsentierte,