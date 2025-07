Binau. (nik) Ein Ehejubiläum ist für die glücklichen Paare immer etwas Besonderes. Diamantene Hochzeit nach 60 gemeinsamen Jahren feiern aber nur wenige. Am heutigen Donnerstag begehen Lothar und Ursula Pohl eben dieses Ehejubiläum. Sie gaben sich am 24. Juli 1965 in Neckarbischofsheim das Jawort. Gefeiert wird am Sonntag im Kreis der Familie, dazu gehören drei Kinder, drei Enkelkinder und ein

