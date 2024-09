Von Stephanie Kern

Binau. Das war fast schon Sport: 18-mal mussten die neuen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ihre Hand heben und darüber bestimmen, welche der Gremiumsmitglieder in welchem Ausschuss vertreten sein werden. Auch die neuen Bürgermeister-Stellvertreter wurden in der jüngsten Binauer Ratssitzung am Montagabend gewählt. Marc Pfisterer und Jürgen Kirchgäßner